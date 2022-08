De Europese Commissie verzet zich tegen Europarlementariërs die gerichte online advertenties voor politieke doeleinden willen verbieden.

Meerdere Europarlementariërs willen een verbod op het gebruik van gerichte online advertenties voor politieke doeleinden. Gerichte online advertenties zijn advertenties die op basis van persoonsgegevens aan personen worden gepresenteerd. De methode staat bekend als microtargeting. Gerichte politieke advertenties waren veelvoorkomend tijdens het Brexit-referendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Volgens de Europarlementariërs worden Europese verkiezingen eerlijker door een verbod. De groep beveelde het verbod in juli aan. Vra Jourová, Eurocommissaris voor Values and Transparency, is tegen het idee. Jourová vindt dat wetgevers beperkte microtargeting moeten toestaan onder nieuwe regels voor gerichte politieke reclame. Dat vertelde de Commissaris in een recent interview.

De Commissaris zei open te staan voor een discussie over de vraag of kiezers online politieke reclame helemaal moeten kunnen afwijzen, maar waarschuwde dat het schadelijk kan zijn wanneer mensen zelf bepalen welke advertenties zij ontvangen.

Wat vindt Jourová?

Jourová benadrukte dat wetgevers online politieke advertenties zouden moeten toestaan. De Commissaris voegde toe dat de marketingstrategie door een volledig verbod achterhaald wordt.

“Ik ben hier niet om de platforms te helpen zaken te doen”, deelde Jourovà. “Maar ik denk ook niet dat ik hier ben om het onmogelijk te maken – vooral wanneer politieke partijen de online ruimte nodig hebben.”

Verkiezingen

Europarlementariër Paul Tang is een van de voorstanders van het verbod. Volgens Tang gaat het niet om de doeltreffendheid van reclame, maar om eerlijke verkiezingen. De Europarlementariër stelt dat een verbod belangrijk is om verkiezingsfraude te voorkomen en eerlijke informatie te bieden voor iedere kiezer. Jourovà geeft aan dat microtargeting toegestaan moet worden zolang de methode transparant plaatsvindt, maar Tang vindt dat transparantie geen eerlijke verkiezingen garandeert.

Tip: Digitale ontwikkeling EU op stoom, wel nog veel werk aan de winkel