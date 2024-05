Consumentenorganisaties in de Europese Unie willen dat de Europese Commissie (EC) harde maatregelen neemt tegen het opkomende Chinese e-commerceplatform Temu. Zij willen dat dit platform striktere maatregelen vanuit de Digital Services Act (DSA) krijgt opgelegd.

Diverse Europese consumentenorganisaties hebben via het overkoepelende Europese orgaan van consumentenorganisaties BEUC verschillende klachten ingediend over Temu bij de EC. Volgens de Europese consumentenbelangenbehartiger zijn verschillende activiteiten van het e-commerceplatform in strijd met de Europese DSA wet- en regelgeving.

Temu is volgens de klachten vooral in overtreding met de DSA-regels op het gebied van de traceerbaarheid van verkopers. Ook zou het ontwerp van zijn platform zeer manipulatief zijn zodat consumenten worden verleid meer te kopen en zou de transparantie rondom de algoritmes voor het aanbevelen van producten niet in orde zijn.

Daarnaast hebben 17 van de bij de koepel aangesloten consumentenorganisaties dezelfde klachten ingediend bij hun nationale toezichthouders. Ook de Nederlandse Consumentenbond heeft bij de ACM deze klacht tegen Temu ingediend.

Strengere maatregelen tegen platform

BEUC geeft aan dat de marktplaats daarom strenger onder de DSA-wet- en -regelgeving moet vallen en de status van een Very Large Online Platform (VLOP) moet krijgen. Dit betekent dat het aan extra regelgeving moet voldoen, zoals meer transparantie geven inzake gebruikte algoritmes en meer verantwoordelijkheid nemen voor het tegengaan van systematische risico’s.

Bekende (e-commerce) platfoms die al tot VLOP zijn benoemd en dus aan striktere DSA-regels moeten voldoen, zijn onder andere Alibaba, Amazon, Booking.com, Google Shopping and Zalando.

Verder vindt de Europese consumentenbehartiger dat Temu een boete moet worden opgelegd omdat het nu in overtreding is. Ook wanneer het Temu niet gaat houden aan striktere regels op basis van de DSA, moet de EC het Chinese e-commerceplatform financiële sancties opleggen, vindt deze. Boetes voor het niet voldoen aan de DSA kunnen oplopen tot 6 procent van de jaarlijkse omzet.

Reactie Temu

In een reactie geeft Temu aan dat het een ‘nieuwkomer’ op de markt is en dat het graag wil voldoen aan de eisen van de consumentenorganisaties en de EC, schrijft TechCrunch. Feedback van klanten en andere belangenbehartigers wordt daarom altijd zeer ter harte genomen.

Temu belooft daarom de klacht van de BEUC grondig te bestuderen en eventuele noodzakelijke beleidsveranderingen doorvoeren in het belang van consumenten. Recent zou al een akkoord zijn gesloten met de Duitse toezichthouder, dit zou al meerdere stenen des aanstoots uit de BEUC-klacht wegnemen.

