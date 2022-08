Amazon rolt een betalingssysteem met handpalmafdrukken uit in tientallen Amerikaanse supermarkten. De commercegigant zet hoog in op biometrische verificatie.

Het systeem heet Amazon One. Amazon introduceerde de verificatietechnologie in 2020. Klanten registreren hun handpalm met een scanner en koppelen een betalingssysteem. Vervolgens kan een klant letterlijk met de hand betalen. Volgens website Ars Technica gaat Amazon het betalingssysteem uitbreiden naar tientallen Whole Foods-locaties in de Verenigde Staten.

Amazon One stelt klanten in staat om met een handpalmafdruk af te rekenen in winkellocaties. Klanten kunnen hun handpalm in een Amazon-kiosk scannen. Vervolgens wordt de identiteit van een klant aan de handpalmafdruk gekoppeld. “Ons doel is om je de vrijheid te geven om te betalen, naar binnen te gaan en je te identificeren met niets anders dan je handpalm”, aldus de organisatie.

Handpalmafdrukken worden versleuteld en opgeslagen op de servers van Amazon. Het systeem is contactloos: Amazon One werkt zolang de handpalm boven de scanner zweeft. Dat is, volgens Amazon, een voordeel ten opzichte van alternatieve verificatiesystemen. “Je hoeft na een aanmelding niets meer aan te raken om het te gebruiken”, stelt de organisatie.

Amazon lanceerde de technologie aanvankelijk in Amazon Go- en Amazon Books-winkels. Vervolgens verscheen de technologie in vestigingen van Whole Foods, een Amerikaanse supermarktketen. Amazon is sinds 2017 eigenaar van Whole Foods.

Kritiek

Amazon One breidt op de korte termijn uit naar 65 Whole Foods-winkels in Californië. De uitrol begint in Malibu en Santa Monica. In de komende weken volgen locaties in Los Angeles, Santa Cruz en de Bay Area. De technologie is al een tijdje beschikbaar op enkele locaties in Californië, maar de schaal van het nieuwe project is ongekend.

De manier waarop Amazon de handpalmafdrukken opslaat leidt tot kritiek. Volgens website TechCrunch werd Amazon door meerdere Amerikaanse senatoren benaderd met scherpe vragen over de toepassing en opslag van handpalmafdrukken. Amazon probeerde twijfelende klanten over de streep te trekken met een tegoed van 10 dollar voor iedereen die zijn of haar handpalmafdruk in het systeem registreert.

