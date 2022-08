Karim Arabi, voormalig vice president research and development bij Qualcomm, wordt beschuldigd van fraude rond de verkoop van een eigen startup aan de chipgigant. Intellectueel eigendom dat hij in dienst van Qualcomm zou hebben ontwikkeld, heeft hij zelf met fraude te gelde gemaakt. De startup werd in 2015 verkocht voor 145 miljoen euro (150 miljoen dollar).

Het Amerikaanse ministerie van Justitie vervolgt Arabi en enkele andere anderen voor frauduleus handelen rondom de verkoop van de startup Abreezio, schrijft The Los Angeles Times.

Volgens het Amerikaanse openbaar ministerie zou Arabi de chiptechnologie zelf onder werktijd bij Qualcomm hebben ontwikkeld, maar voor zijn werkgever verborgen hebben gehouden. Later heeft hij samen met een andere oud-VP van Qualcomm, Akbar Shokouhi, de nieuwe startup Abreezio hebben opgericht. Het ging hierbij om ‘IP- en EDA-tools voor PPA-optimalisatie in geavanceerde technologie nodes’.

De zus van Arabi, de in Canada wonende Sheida Alan, werd genoemd als de ontwikkelaar van de technologie en het bedrijf was eigenlijk hiervoor een angel investor. Ook Abreezio Chief Executive Officer Sanjiv Taneja was betrokken bij het frauduleus opzetten van het bedrijf. Met dit verhaal verkochten Arabi en zijn mede-samenzweerders het bedrijf aan Qualcomm.

Tegen contractvoorwaarden Qualcomm

In zijn handelen ging Arabi volledig in tegen de contractuele voorwaarden van zijn betrekking bij de chipgigant. In deze voorwaarden wordt gesteld dat al het intellectuele eigendom dat hij ontwikkelde tijdens zijn dienstverband bij Qualcomm het eigendom was van de chipfabrikant.

Uit de juridische documenten blijkt dat Arabi ver ging om zijn handelen voor Qualcomm te verbergen. Hij registreerde de tijdelijke patenten voor de door hem ontwikkelde technologie op de naam van zijn zus en was daarnaast in het geheim betrokken bij alle andere zaken rondom de startup, onder meer door de naam te kiezen.

Om zijn betrokkenheid te verbergen, zou hij fake e-mail accounts gebruiken en zichzelf voordoen als zijn zus. Ook zou hij zijn positie bij Qualcomm gebruiken om de strategie van de startup aan te passen aan de behoeftes van de chipfabrikant.

Witwassen

Op deze manier kocht de chipfabrikant voor veel geld zijn eigen technologie. Van het bedrag van 150 miljoen dollar ging 92 miljoen dollar rechtstreeks naar de zus van Arabi. Sanjiv Taneja ontving 10 miljoen dollar en 24 miljoen dollar ging naar twee bedrijven van Akbar Shokouhi. Het ontvangen geld werd later witgewassen door rentevrije leningen en investeringen in buitenlands vastgoed.

Alle vier verdachten zijn inmiddels in staat van beschuldiging gesteld voor fraude en witwassen. Als zij schuldig worden bevonden, kunnen zij maximaal 20 jaar gevangenisstraf en boetes van 250.000 dollar krijgen.

Sheida Alan is in Canada gearresteerd en wacht op uitlevering aan de Verenigde Staten. Akbar Shokouhi heeft inmiddels bekend aan de fraude schuldig te zijn. Van de overige verdachten, waaronder mastermind Arabi, is nog niets bekend.

