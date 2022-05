Google gaat naar de een-na-hoogste rechtbank van Europa om een miljardenboete voor machtsmisbruik van tafel te vegen.

In 2019 ontving Google een antitrustboete van 1,5 miljard euro. Volgens de Europese Commissie maakte Google zich tien jaar lang schuldig aan machtsmisbruik op de markt voor digitale advertenties.

Google verkoopt advertenties met AdSense, een platform voor aanbieders en afnemers van advertenties. De EC beweert dat Google het tussen 2006 en 2016 moeilijk heeft gemaakt voor aanbieders om diensten van andere organisaties af te nemen. Volgens de EC overtrad Google meerdere antitrustwetten, met een miljardenboete als gevolg.

Google vecht de boete aan. Van maandag 2 mei tot en met woensdag 4 mei staat de techgigant tegenover de Europese Commissie in het Gerecht, de een-na-hoogste Europese rechtbank. Google roept de rechtbank op om de boete van 1,5 miljard euro van tafel te vegen.

Google in de verdediging

Volgens Google klopt de zaak van de Europese Commissie niet. De techgigant trekt meerdere punten in twijfel. De Europese Commissie zou geen nauwkeurig beeld hebben van de marktpositie van Google. Ook zegt de Europese Commissie dat search-advertenties en non-search-advertenties niet concurreren, wat volgens Google niet klopt.

Het getouwtrek gaat voornamelijk over woorden en definities. Dat is de norm voor antitrustzaken. Een van de uitdagingen voor toezichthouders is te bewijzen dat een organisatie een riskante marktpositie heeft. Google vecht de boete aan met gaten in het bewijs. Weet de techgigant een verkeerde berekening of conclusie aan te tonen, dan staat de zaak op wankele poten.

Europese antitrustwetten horen ervoor te zorgen dat machtige organisaties geen oneerlijke markt creëren. Kleinere spelers en concurrenten moeten de ruimte krijgen om hun product aan te bieden. Vorig jaar verloor Google een antitrustzaak van 2,4 miljard euro. De techgigant toonde zijn eigen prijsvergelijkingsdienst boven de prijsvergelijkingsdiensten van concurrenten op Google Search.

