Qualcomm ontkomt aan een antitrustboete van bijna 1 miljard euro. De boete werd onlangs geannuleerd, maar de Europese Commissie kreeg de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Inmiddels is het duidelijk dat de Commissie zich bij de uitkomst neerlegt.

De Europese Commissie deelde de boete in 2018 uit. Qualcomm ging in hoger beroep en werd in juni 2022 vrijgesproken. Sindsdien heeft de Europese Commissie de mogelijkheid om de uitspraak aan te vechten, maar dat zit er volgens een woordvoerder niet in.

“De Commissie heeft de uitspraak in de Qualcomm-zaak zorgvuldig bestudeerd en besloten om niet in beroep te gaan bij het Hof van Justitie”, deelde de woordvoerder in een email. De verklaring brengt een einde aan een langslepend conflict. Qualcomm hoeft geen cent te betalen. De organisatie gaat vrijuit.

Langdurig proces

De chipfabrikant werd in 2018 door de Europese Commissie beschuldigd van een marktovertreding. Volgens de aanklagers betaalde Qualcomm tussen 2011 en 2015 smeergeld aan Apple om te zorgen dat zijn chips in iPhones en iPads werden verwerkt.

Door Apple om te kopen kregen andere bedrijven geen ruimte om te concurreren, aldus de toezichthouder. Als gevolg ontving Qualcomm een boete van bijna 1 miljard euro. De chipfabrikant weigerde te betalen en ging in hoger beroep.

De zaak werd opnieuw bekeken door het Gerecht, de een-na-hoogste rechtbank van Europa. In juni 2022 schold de rechtbank de boete kwijt. Volgens het Gerecht maakte de Europese Commissie “een aantal procedurele” fouten tijdens de aanklacht.

Alles wees erop dat Qualcomm aan de boete zou ontkomen, maar het was te vroeg om te juichen. De Europese Commissie had de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Inmiddels is het duidelijk dat de toezichthouder de strijdbijl begraaft.

Klap voor de Commissie

De uitkomst is een klap voor de Europese Commissie. Het aanklagen van een grote organisatie als Qualcomm kost enorm veel tijd en geld. De chipfabrikant had veroordeeld kunnen worden, maar de Commissie schoot tekort.

De toezichthouder maakte meerdere slordigheidsfouten. Daarnaast bleken de conclusies van het onderzoek naar Qualcomm te zwak voor een veroordeling.