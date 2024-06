EU start antitrust-zaak tegen Microsoft wegens voortrekken Teams

Opnieuw komt Microsoft onder vuur wegens het bundelen van Teams binnen Office. Hoewel de videocall-dienst inmiddels is losgeweekt van de 365-suite, heeft de antitrust-waakhond van de Europese Unie een antitrust-zaak geopend. De klacht die dit teweegbracht kwam uit 2020 vanuit Salesforce-dochter en Teams-concurrent Slack.

Er is al geruime tijd communicatie over en weer tussen Microsoft en de Europese Unie over Teams. Medio vorig jaar was er een doorbraak: Microsoft begon met het aanbieden van Office-bundels zonder Teams erin te bundelen. Daar bleef het niet bij en in april van dit jaar werd de Teams-afsplitsing wereldwijd doorgevoerd. In Brussel blijken die concessies niet substantieel genoeg te zijn.

Ontbundeling niet genoeg

De aanklacht vanuit Slack richt zich op het oneerlijk voortrekken van Teams door Microsoft. Omdat de applicatie sinds 2017 gratis in Office 365 zit, zouden veel gebruikers simpelweg hebben gekozen voor de vergader-app die al beschikbaar was. Hierdoor zouden partijen als Slack en Zoom talloze klanten hebben misgelopen.

Mocht Microsoft schuldig worden bevonden, dan riskeert het een boete ter hoogte van 10 procent van de jaaromzet. Dat is echter de maximale eis: het is goed mogelijk dat de inmiddels doorgevoerde ontbundeling van Teams een oordeel tegen Microsoft verzacht.

Deze EU-beslissing komt overigens niet als een verrassing. In september bleek al dat de concessies van Microsoft onvoldoende waren om de EU van een onderzoek te weerhouden.

Herhaling van twee decennia geleden?

Reuters zette vandaag de decennialange strubbelingen tussen Microsoft en de Europese Unie/Commissie op een rijtje. In de berichtgeving haalt men aan dat er in 2004 al in een soortgelijke zaak tegen Microsoft werd geoordeeld. Destijds ging het om de illegale integratie van Windows Media Player binnen het eigen besturingssysteem. Ook daar zouden concurrenten potentiële gebruikers hebben misgelopen door het voortrekken van Microsofts eigen software. Het kostte Microsoft 497 miljoen euro, op dat moment nog een recordbedrag voor EU-boetes. Later werd dit nog verhoogd, doordat het bedrijf jaren na de uitspraak nog steeds niet voldeed aan de antitrust-eisen.

Lees ook: Zoom is meer dan een videobelplatform en wil dat graag aan de wereld laten zien