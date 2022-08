Volgens ingewijden gaan Europese toezichthouders niet in hoger beroep tegen de annulering van een miljardenboete voor Qualcomm.

In 2018 ontving Qualcomm een miljardenboete van de Europese Commissie. De chipgigant werd beschuldigd van omkoping. Qualcomm zou tussen 2011 en 2015 smeergeld aan Apple hebben betaald. In ruil verwerkte Apple uitsluitend chips van Qualcomm in iPhones en iPads, aldus de aanklagers.

Qualcomm ging in hoger beroep. De zaak belandde bij het Gerecht, de een-na-hoogste rechtbank van Europa. In juni 2022 schold de rechtbank de boete kwijt. Volgens het Gerecht maakte de Europese Commissie meerdere fouten tijdens de aanvankelijke aanklacht.

Europese toezichthouders kunnen het oordeel aanvechten, maar volgens ingewijden is de kans van slagen klein. Anonieme bronnen vertelden onlangs tegen Reuters dat toezichthouders geen vertrouwen hebben in een succesvol hoger beroep.

Geen vertrouwen in hoger beroep

De informatie is vertrouwelijk. De bronnen zijn anoniem om sancties te voorkomen. In het geval van een hoger beroep belandt de zaak bij de hoogste rechtbank van Europa. Volgens de ingewijden zou het lastig zijn om de rechtbank van Qualcomms schuld te overtuigen.

De argumenten tegen een boete zijn sterk. Volgens de aanvankelijke aanklacht betaalde Qualcomm smeergeld aan Apple om te voorkomen dat Apple met concurrenten van Qualcomm samenwerkte. Het Gerecht oordeelde dat Apple toentertijd geen alternatieve leveranciers voor Qualcomm had. Qualcomm betaalde Apple om zijn producten te gebruiken, maar aangezien de organisatie geen concurrenten had, is de schade moeilijk te beoordelen.

Qualcomm gaat waarschijnlijk vrijuit

De uitspraak was een klap voor de Europese Commissie. Eurocommissaris Margrethe Vestager wist in de afgelopen jaren miljardenboetes uit te delen aan Alphabet, Amazon, Apple en Meta. Qualcomm gaat naar verwachting vrijuit. De chipgigant had veroordeeld kunnen worden, maar volgens het Gerecht maakte de Europese Commissie “een aantal procedurele” slordigheden.

Tip: Europees gerechtshof scheldt miljardenboete Qualcomm kwijt