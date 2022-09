Alphabet-dochter Google riskeert tientallen miljarden euro’s in twee rechtszaken die namens uitgevers in Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden aangespannen.

Europese toezichthouders hebben de advertentietechnologie van Google in het vizier. Vorig jaar ontving de techgigant een boete van 210 miljoen euro van de Franse marktautoriteit. Tegelijkertijd onderzoeken de Europese Commissie en haar Britse tegenhanger of Google een oneerlijk voordeel creëert ten opzichte van concurrenten en adverteerders.

Google verwacht gevecht

Damien Geradin, de advocaat die leiding gaf aan de winnende zaak tegen Google in Frankrijk, staat aan het hoofd van de rechtszaken in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Volgens Geradin is het tijd dat Google verantwoordelijkheid neemt en compenseert voor de “schade” die het aan de advertentiemarkt heeft toegebracht.

De techgigant wordt in twee rechtsgebieden aangeklaagd om compensatie te krijgen voor uitgevers in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Google veroordeelde de dreigende rechtszaken en beweert samen te werken met Europese uitgevers. Een woordvoerder beschreef de aanklagers als opportunistisch en bevestigde dat Google zichzelf zal verdedigen.

Juridische problemen in de EU

De Britse aanklagers eisen een schadevergoeding voor elke website-eigenaar die banneradvertenties gebruikt. De rechtsstaat van het Verenigd Koninkrijk heeft een ‘opt out’-systeem, waardoor het mogelijk is om een organisatie aan te klagen namens iedereen die aan een omschrijving voldoet.

Beide rechtszaken worden gesponsord door Harbour, een Britse financier. Naar eigen zeggen heeft de organisatie een “succespercentage van 76 procent”. Ondertussen wordt Google aangeklaagd door PriceRunner. Het prijsvergelijkingsbedrijf eist miljarden euro’s en beschuldigt Google Shopping van marktovertredingen.