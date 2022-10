Een coalitie van roboticabedrijven roept gebruikers op om robots en robotsoftware niet van wapens te voorzien. Aankomende wetten maken fabrikanten verantwoordelijk voor de schade die derde partijen met hun technologie veroorzaken. De roboticabedrijven bereiden zich met een brandbrief voor.

De brief is ondertekend door Boston Dynamics en vijf andere toonaangevende roboticabedrijven. Boston Dynamics is de ontwikkelaar van Spot, een populaire robothond. “We geloven dat mobiele robots enorme voordelen zullen opleveren voor de samenleving”, deelde de organisatie. “Maar in de afgelopen maanden heeft een klein aantal mensen het vertrouwen in deze technologie bedreigd met pogingen om commercieel verkrijgbare robots te bewapenen.”

“Het toevoegen van wapens aan robots die algemeen beschikbaar zijn brengt zowel ernstige risico’s op schade als ethische bezwaren met zich mee”, vervolgde Boston Dynamics. “Als reactie hierop hebben we een coalitie van zes bedrijven gevormd en beloofd om onze robots en software niet te bewapenen.”

Boston Dynamics verkoopt geen robots voor onethische doeleinden, maar dat weerhoudt derde partijen er niet van om de technologie na te maken en te misbruiken. In juli 2022 dook er een video op van een robothond met een gemonteerd machinegeweer op de rug. De robot werd niet door Boston Dynamics geproduceerd, maar het ontwerp heeft gelijkenissen. Meerdere bedrijven verkopen namaakrobothonden op de internationale markt. Roboticabedrijven worstelen met het voorkomen van misbruik.

Aansprakelijkheid

De software van robothond Spot maakt gebruik van artificial intelligence (AI)-technologieën als machine learning en deep learning. De technologieën zijn veelvoorkomend onder roboticabedrijven. Op 28 september presenteerde de Europese Commissie de AI Liability Directive, een wetsvoorstel waarmee AI-ontwikkelaars makkelijker verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het misbruik van AI. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zijn organisaties als Boston Dynamics vaker aansprakelijk voor incidenten waarbij een derde partij hun technologie misbruikt om schade te veroorzaken.

Naar verwachting krijgen roboticabedrijven steeds meer verplichtingen om misbruik tegen te gaan. De coalitie van Boston Dynamics bereidt zich met de brandbrief voor. De organisaties distantiëren zich van onethische toepassingen en laten aan beleidsmakers weten dat ze bereid zijn om samen te werken. “We roepen beleidsmakers op om samen het veilige gebruik van deze robots te bevorderen en het misbruik ervan te verbieden”, aldus de coalitie. “Ook roepen we elke organisatie, ontwikkelaar, onderzoeker en gebruiker in de robotica-gemeenschap op om dergelijke robots niet te bouwen, autoriseren en ondersteunen, of de bevestiging van wapens aan dergelijke robots mogelijk te maken.”