Volgens onderzoekers van Cictar heeft Microsoft miljarden aan belastingen ontweken in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. In dezelfde landen verdient de techgigant groot geld aan overheidsopdrachten.

De beschuldigingen werden beschreven in een recent onderzoeksrapport van het Centre for Corporate Tax Accountability and Research (Cictar). Volgens de organisatie heeft Microsoft de inwoners van meerdere landen beroofd van broodnodig geld. In het rapport beschrijft Cictar hoe Microsoft miljarden aan belastingen ontwijkt door zijn inkomsten te verschuiven naar dochterondernemingen in Bermuda en andere belastingparadijzen.

Nul belasting op miljarden winst

Volgens de analyse heeft Microsoft Global Finance — een Iers dochterbedrijf met een fiscale status in Bermuda — meer dan 100 miljard dollar aan investeringen verzameld en geen cent belasting betaald in 2020, ondanks het feit dat er 2,4 miljard dollar aan operationele winst binnenkwam.

In hetzelfde jaar rapporteerde Microsoft Singapore Holdings meer dan 22 miljard dollar aan dividendinkomsten en slechts 15 dollar aan belastingverplichtingen.

Volgens Cictar-analist Jason Ward beweert Microsoft dat de winstmarges van zijn aandeelhouders meer dan 30 procent bedragen, terwijl financiële rapporten in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland rendementen van 3 tot 4 procent aangeven.

Puerto Rico en Ierland

Uit de analyse blijkt dat Microsoft in de afgelopen vijf jaar overheidscontracten ter waarde van minstens 3,3 miljard dollar heeft ontvangen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Canada. Cictar merkte op dat Microsoft wordt onderzocht door belastingdiensten in meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten en Australië.

In een jaarverslag van 2021 bekende Microsoft dat het in 2021 en 2020 gebruikmaakte van dochterbedrijven in Ierland en Puerto Rico om tot 86 procent van alle internationale inkomsten te verwerken. Door de inkomsten door te sluizen naar de dochterbedrijven betaalde de techgigant veel minder belasting dan in de landen waar het opereert.

