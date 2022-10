Eurocommissaris Vestager probeert de teugels van Amazon opnieuw aan te trekken nadat de eerste poging in juli mislukte.

Margrethe Vestager is verantwoordelijk voor de handhaving van zakelijk machtsmisbruik in de Europese Unie. Volgens dagblad POLITICO start de Eurocommissaris met een tweede poging om Amazon te dwingen zijn website te herontwerpen. De Europese Commissie wil een ontwerp dat eerlijker is voor kleine verkopers, aldus POLITICO .

De Commissie vroeg Amazon in juli een plan op te stellen om klachten van kleine verkopers aan te pakken, maar de door Amazon voorgestelde oplossing voldeed niet aan de eis.

De Europese Commissie is verwikkeld in een langdurige strijd met Amazon over hoe de website zodanig kan worden heringericht dat kleinere verkopers eerlijk kunnen concurreren met producten die door Amazon worden verkocht.

Samen spelen, samen delen

Het probleem is dat Amazon zijn macht als platform mogelijk misbruikt om eigen goederen — of die van partners — een prominentere plaats op het web te geven, ten nadele van onafhankelijke concurrenten.

Een eerste poging om het onderzoek van de Commissie af te sluiten mislukte in juli, toen een schikkingsvoorstel van Amazon door campagnevoerders werd afgewezen en beschreven als “zwak en vaag“. Vestager stemde in en vertelde vorige maand tegen POLITICO dat er “ruimte voor verbetering” was in de overeenkomst die zij met Amazon had gesloten.

Nu doet Vestager “een tweede poging” om de overeenkomst te herzien, aldus POLITICO. Het dagblad vernam van twee anonieme bronnen dat Brussel vorige week een nieuw schikkingsvoorstel met marktconcurrenten en klanten deelde.

De verbeteringen die in het nieuwe document worden voorgesteld moeten ervoor zorgen dat gebruikers van Amazon gemakkelijker producten van andere verkopers kunnen vinden, in plaats van verder naar beneden te moeten scrollen om de deals van concurrenten te vinden. De grote vraag is of activisten en belanghebbenden dit keer wél onder de indruk zijn van het herontwerp.