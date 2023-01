Volgens bronnen van Bloomberg overweegt Avaya een faillissementsaanvraag waarbij schuldeisers de controle van het bedrijf over zouden kunnen nemen.

De bronnen zeggen dat de faillissementsaanvraag zo vroeg als het einde van de maand ingediend kan worden. Het betreft een ‘Chapter 11 filing’, waarbij een Amerikaans bedrijf na faillissement kan blijven opereren om schuldeisers terug te betalen.

De bronnen voegden toe dat Avaya in gesprek is over debiteurenfinanciering om overeind te blijven. Bloomberg nam contact op met schuldeisers Apollo Global Management, Ares Management en Invesco, maar de partijen gaven aanvankelijk geen commentaar.

Faillissement dreigt

Vorige maand liet Avaya weten dat schuldeisers meerdere reorganisatievoorstellen hadden ingediend. Sommigen drongen aan op faillissement. Anderen wilden dat Avaya buiten de rechtbank bleef. Een faillissementsaanvraag kan de deur openen voor rechtszaken van investeerders die hun inleg hebben verloren.

Volgens de bronnen hebben veel aandeelhouders ervoor gekozen om geen vertrouwelijke gesprekken met Avaya aan te gaan. De reden is dat de aandeelhouders hierdoor het recht behouden om managers en bestuurders aan te klagen als het bedrijf in de faillissementsrechtbank belandt.

Plannen kunnen veranderen

Avaya vroeg eerder faillissement aan in 2017. Het bedrijf heeft een verleden van financiële problemen. De grote vraag is hoe het dit keer afloopt. De bronnen benadrukken dat er nog niets is besloten. Plannen kunnen veranderen.

