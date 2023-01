Europese uitgevers en adverteerder worstelen met de invoering van een nieuw advertentieplatform van brancheorganisatie IAB Europe. Het platform moet de GDPR-regelgeving rondom cookies beter aanpassen. Een rechtszaak tussen de Belgische privacytoezichthouder GBA en de brancheorganisatie is mogelijk de oorzaak.

Dat bericht het Financieele Dagblad. Vorig jaar verklaarde de Belgische privacytoezichthouder GBA dat het systeem van IAB Europe in strijd was met de GDPR. De brancheorganisatie kreeg wel de kans zijn systeem en beleid aan te passen, zodat het aan de privacywet- en regelgeving kan voldoen.

Het gaat om de geautomatiseerde veilingen die het hart van het (oude) veelgebruikte IAB Europe-systeem vormen. De veilingen draaien op data die is verkregen via het plaatsen van cookies. De eerste keer dat iemand een website bezoekt, krijgt hij of zij een pop-up voor toestemming voor het plaatsen van cookies. De meeste bezoekers geven daar toestemming voor, zonder dat zij weten dat hierdoor andere partijen hun surfgedrag kunnen volgen. De data die uit dit surfgedrag worden verzameld, zijn weer de basis voor de automatische advertentieveilingen.

Nieuw IAB-systeem

Inmiddels heeft de IAB hiervoor een nieuw systeem ontwikkeld dat wel aan de GDPR voldoet, maar dit is bij de diverse Europese uitgevers en adverteerders nog volkomen onbekend. De brancheorganisatie zelf en de Belgische privacytoezichthouder laten weinig los over het nieuwe systeem. Bovendien loopt er ook nog een rechtszaak bij het Hof van Beroep in België. Dit Hof van Beroep heeft over deze zaak vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie voor meer informatie.

Onzekerheid bij uitgevers en adverteerders

De diverse Europese uitgevers en adverteerders zitten inmiddels met de handen in het haar over de invoering van het nieuwe IAB Europe-systeem. Vooral over de onduidelijkheid over wanneer en hoe zij het systeem moeten invoeren. In een persbericht heeft de brancheorganisatie aangegeven dat de privacytoezichthouder inmiddels akkoord is met het nieuwe systeem, maar verdere informatie ontbreekt. De GBA zelf heeft geen informatie verstrekt.

Volgens bronnen, bij zowel privacy-activisten als Bits of Freedom, als bij vertegenwoordigers van adverteerders, is de onduidelijkheid rondom het nieuwe IAB Europe-systeem een gevolg van de lopende rechtszaak.

Verwacht wordt dat het Belgische Hof van Beroep in het bezwaar van IAB Europe tegen de maatregelen van de GBA zal meegaan. De privacy-organisaties wil bij een dergelijke uitspraak wel opnieuw actie ondernemen. Het is dus onzeker of het nieuwe systeem daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.