Google heeft op beperkte schaal client-side encryptie (CSE) mogelijk gemaakt voor de Google Workspace tools Gmail en Calendar. De functionaliteit moet eindgebruikers van de productiviteitsdiensten meer controle geven wie gevoelige (e-mail)communicatie en planningen kan inzien.

De recente toegevoegde encryptiefunctionaliteit voor de tools is een uitbreiding op de bestaande CSE-encryptie die de techgigant voor de productiviteitssuite biedt. Met de nieuwe functionaliteit worden data eerst op het device van de eindgebruiker versleuteld, waarna het via HTTPS naar Google wordt verzonden. De data kunnen alleen worden ontcijferd op een endpoint dat dezelfde encryptiesleutel heeft als de verzender. Hierdoor blijft de data versleuteld en onleesbaar voor kwaadaardige gebruikers van Google of cybercriminelen die erin slagen de servers van de techgigant aan te vallen.

Voor striktere compliance-vereisten

Met de functionaliteit richt Google zich op bedrijven die strikte compliance-vereisten hebben. Met CSE krijgen zij meer zeggenschap over de gegevens die binnen de productiviteitssuite van de techgigant worden opgeslagen.

Ook maakt de versleutelingstechnologie het voor eindgebruikers makkelijker data te ontsleutelen voor het delen van en samenwerken met deze gegevens.

CSE is per direct beschikbaar voor de zakelijke betaalde Google Workspace-abonnementen Workspace Enterprise Plus, Education Standard en Education Plus. CSE is binnen Google Workspace al voor meerdere zakelijke diensten beschikbaar, zoals Google Drive, Docs, Slides, Sheets en Meet.

