Google heeft nieuwe functies voor Workspace aangekondigd, die gebruikers tijd moeten besparen. De techgigant gaf vorig jaar tijdens zijn Cloud Next-evenement al een voorproefje van de nieuwe functies, die in de komende weken worden uitgerold.

Een van de belangrijkste updates is de introductie van “slimme chips”, die interactieve elementen zoals gegevenstabellen en grafieken in documenten insluiten.

Google Docs krijgt twee nieuwe smart chips, een waarmee gebruikers een virtuele stopwatch in documenten kunnen opnemen om de tijd bij te houden, terwijl de tweede een voorverpakte sjabloon voor agenda-uitnodigingen biedt.

Aangepaste chips

Softwareleveranciers van derden kunnen de functie ook aanpassen. Google Docs krijgt binnenkort “partner smart chips” die content weergeven van software als Atlassian, Asana, Figma en Tableau.

Google Sheets krijgt als onderdeel van de update ook een nieuwe set smartchips, waarmee gebruikers gegevens over aandelenkoersen, beleggingsfondsen en valuta in een spreadsheet kunnen opnemen.

De update introduceert ook integratie met Google Maps, waarmee gebruikers een pop-up paneel kunnen oproepen dat de locatie van een in een spreadsheetveld genoemde plaats op een kaart weergeeft.

Wat brengt Google nog meer?

Naast de nieuwe slimme chips voegt Google verbeterde ondersteuning toe voor sjablonen en de mogelijkheid om een upvote-knop en emoji’s in documenten in te sluiten.

De techgigant lanceert de nieuwe functies naast verschillende wijzigingen in de Google Workspace-interface, waaronder een gestroomlijnde Google Drive-zoekbalk waarmee gebruikers documenten kunnen filteren op criteria als bestandstype.

“We geloven dat deze verbeteringen in Workspace u en uw team zullen helpen om meer gedaan te krijgen in minder tijd – door middel van een intuïtieve set mogelijkheden in de apps die u al elke dag gebruikt”, aldus Vishnu Sivaji, Director Product Management Google Workspace.

Lees ook: Google Workspace krijgt meer Microsoft Office-integraties