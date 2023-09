Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) begint een rechtszaak tegen X. Het social mediabedrijf wordt verantwoordelijk gesteld voor overtredingen op de privacywetgevingen door MoPub, een advertentieplatform dat tot 2021 in handen was van X.

Het advertentieplatform MoPub zou volgens de SDBN gebruikersdata illegaal hebben verhandeld. De data kwam in handen van het platform via ruim 30.000 apps waar je zelf ook minstens één van op je smartphone zal hebben geïnstalleerd. De lijst is lang en bevat onder andere Wordfeud, Buienradar, Vinted, Shazam, Duolingo, MyFitnessPal, Grindr, Happn en My Talking Tom.

Onderhandelingen leveren niets op

De stichting zette een massaclaim op poten die door ruim 11 miljoen Nederlanders wordt ondersteund. Sinds november 2022 zijn er onderhandelingen gaande met X om de massaclaim af te dwingen, maar aangezien het resultaat uitblijft, besluit de SDBN nu naar de rechter te stappen.

MoPub was tussen 2013 en 2021 in handen van X. Het social mediabedrijf wordt daarom verantwoordelijk gesteld voor het overtreden van de AVG-wetgeving.

Schadevergoeding

De verzamelde informatie handelt over gevoelige gegevens zoals geloofsovertuiging, die MoPub ontfutselde door apps gerelateerd aan de bijbel en voor de Moslimgemeenschap te steunen, seksuele geaardheid en gezondheid.

“Voor acht jaar lang zorgden de gratis apps ervoor dat X. Corp en MoPub hun persoonlijke gegevens konden verzamelen en delen, zelfs als de gebruikers nooit een tweet stuurden. Consumenten wisten niet met wie en met welk doel X. Corp en MoPub dat deden. MoPub deelde bijvoorbeeld persoonsgegevens en gegevens over seksuele geaardheid, kinderwens of religieuze overtuigingen op de advertentiemarkt. Deze gegevens werden vervolgens doorgestuurd naar duizenden partijen. Ze verzamelden veel meer informatie dan nodig was en overtraden daarmee de belangrijkste wet rond de bescherming van persoonsgegevens: de AVG”, stelt de SDBN.

Met de massaclaim hoopt de SDBN een schadevergoeding voor de betrokken gebruikers te verwerven. Een bedrag wordt hierbij niet genoemd. Daarnaast wil het de gegevens definitief vernietigd zien.

Meer privacy-rechtszaken

Het nieuws volgt één dag nadat de Consumentenbond bekend maakt Google voor de rechter te slepen. Die rechtszaak draait eveneens rond vermeende privacyschending. Voornamelijk de gegevensverzameling voor advertentiepraktijken van de zoekgigant komen daarbij in het vizier. De gestelde eisen zijn eveneens een schadevergoeding en het gedwongen stopzetten van dergelijke praktijken.

Lees ook: Consumentenbond daagt Google voor de rechter wegens privacyschending