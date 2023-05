De Europese Raad is eruit: er komt regulering voor cryptomunten binnen het EU-blok. Naar verwachting hebben cryptoplatformen vanaf 2024 een licentie nodig om legaal handel te drijven binnen de Europese Unie.

De nieuwe wetgeving is ontworpen om investeerders te beschermen, stelt het EU-orgaan. Een algemeen raamwerk voor vraag en aanbod moet ervoor zorgen dat alles op de crypto-markt loopt zoals het volgens Europa zou moeten. Het voorkomen van geld witwassen is een speerpunt van het wetsvoorstel.

Lucratief

Het zogeheten MiCA-(Markets in Cryptoassets)-voorstel is al een aantal jaar in ontwikkeling. De Europese Commissie presenteerde het in september 2020. Destijds was er een gigantische crypto-boom aan het ontstaan, die de prijzen van grafische kaarten tot onvoorstelbare hoogtes dwong door grote tekorten en winstmogelijkheden van jewelste. Deze kaarten waren namelijk in feite ‘geldprinters’, die complexe berekeningen konden maken om nieuwe cryptomunten te ‘minen’. Deze praktijk was enorm lucratief, tot met name de energiekosten en inflatie de pret bedorven. Inmiddels is de rust wedergekeerd en is crypto aanzienlijk minder prominent in het bewustzijn van de samenleving.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de populariteit van crypto als eb en vloed blijven variëren: hoewel sommige instanties Bitcoin of Ethereum accepteren blijven de meeste digitale munten speculatiemiddelen. Om die reden dus hoog tijd om wetgeving in het leven te roepen die orde in de chaos creëert, zal de redenering vanuit de EU zijn. Daarnaast had deze markt eind 2022 te maken met de beruchte val van de FTX-cryptobeurs, waardoor er nagenoeg een miljard euro van klanten verdween. Ook andere beurzen doken hierdoor sterk naar beneden.

De Zweedse minister van financiën Elisabeth Svantesson zegt blij te zijn met het nieuwe voorstel. “Recente gebeurtenissen hebben de urgente noodzaak bevestigd van het instellen van regels die Europeanen beter beschermen die geïnvesteerd hebben in deze goederen.” Ze voegde eraan dat de doeleinden van witwassen en het financieren van terrorisme hiermee bestreden zullen worden.