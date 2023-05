Apple licht in een recent persbericht uit dat zijn App Store vorig jaar meer dan 2 miljard dollar (1,84 miljard euro) aan mogelijk frauduleuze transacties heeft voorkomen, terwijl bijna 1,7 miljoen app-aanvragen werden afgewezen omdat ze niet aan de privacy- en veiligheidsnormen voldeden.

Deze aankondiging komt op een moment dat Apple onder toenemende druk staat om alternatieve app-winkels op zijn apparaten toe te staan. De Digital Markets Act van de Europese Unie, die in 2024 van kracht wordt, wil techgiganten als Apple dwingen om app-winkels van derden toe te staan. Dit zou ontwikkelaars en gebruikers meer keuzemogelijkheden bieden bij de distributie van apps.

Als reactie op deze aanstaande regelgeving is Apple naar verluidt van plan om dit jaar wijzigingen aan te brengen in iOS 17, waardoor alternatieve app-winkels op iPhones en iPads mogelijk worden.

Ecosysteem

De argumenten van Apple zijn allemaal in het voordeel van het behoud en de uitbreiding van zijn ecosysteem. Apple heeft lang gepleit tegen sideloading, omdat het van mening is dat het veiligheidsrisico’s voor gebruikers met zich meebrengt. Het bedrijf benadrukt het belang van zijn App Store-beoordelingsproces om gebruikers te beschermen tegen onbetrouwbare apps.

Critici beweren echter dat sideloading en de controle die de App Store uitoefent, bijdragen aan de dominantie van Apple en de concurrentie belemmeren. Hoewel het persbericht van Apple de doeltreffendheid van zijn beschermingsmaatregelen onderstreept, is het belangrijk te erkennen dat het beoordelingsproces van apps niet onfeilbaar is.

Oplichting, fraude en zelfs malware kunnen nog steeds hun weg vinden naar de App Store, ondanks de inspanningen van Apple om de beveiliging te handhaven.

Concurrentieverstorend gedrag mag niet gedijen

Naast het voorkomen van frauduleuze transacties benadrukte Apple de veiligheid van zijn betalingstechnologieën, zoals StoreKit en Apple Pay. Het bedrijf meldde miljoenen gestolen creditcards te hebben geblokkeerd en honderdduizenden accounts die betrokken waren bij frauduleuze activiteiten te weren.

Het persbericht van Apple benadrukt de strenge veiligheidscontroles die het uitvoert op apps voordat ze beschikbaar zijn in de App Store. Het bedrijf heeft tal van apps geweigerd om verschillende redenen, waaronder fraude, privacyproblemen, spam, kopieergedrag en privacyschendingen.

Het voortdurende debat over de controle van Apple over zijn ecosysteem roept echter vragen op over de noodzaak van strengere regelgeving om de concurrentie te bevorderen en de consument te beschermen.