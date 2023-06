De EU probeert de stroom aan desinformatie uit Rusland in te perken met nieuwe regels voor socialemediasites. Dat dwingt onder andere Google en Facebook om AI-gegenereerde berichten duidelijk van een label te voorzien.

Sociale media worden per direct gevraagd berichten en afbeeldingen te markeren die tot stand kwamen met behulp van AI. Hierin moet een deel van de oplossing liggen in het bestrijden van desinformatie en nepnieuws vanuit Rusland. Verder vragen de instanties om aantal middelen om desinformatie tegen te gaan te verhogen.

Vrije vogel

De EU heeft daarnaast nog wat werk om Twitter te temmen. Het socialemediaplatform dat onder leiding staat van Elon Musk, besloot recent de vrijwillige gedragscode van de EU tegen online desinformatie te verlaten.

Momenteel ondervindt het platform daar geen gevolgen van. De gedragscode zal namelijk een onderdeel uitmaken van de Digital Services Act (DSA), die pas eind augustus in de hele EU van kracht gaat. Het blijft nu dus bij een waarschuwing waarin de EU het platform herinnert aan de consequenties als de regels voor 25 augustus nog steeds niet gerespecteerd worden. Gevolgen zijn mogelijk in de vorm van een geldboete van maximaal zes procent van de omzet of een verbod op het platform in het volledige Europese continent.

Hoewel Twitter op dit moment nog een vrije vogel is in zijn doen en laten, wordt het platform door politieke leiders al veroordeeld om zijn daden. De Franse minister liet bijvoorbeeld weten over te willen gaan op een verbod.

Eens de DSA officieel van kracht gaat, wordt het label voor AI-gegenereerde content op socialemediasites eveneens een verplichting. Het Europese Parlement wil de regel graag opleggen aan alle bedrijven die betrokken zijn in de productie van AI-inhoud. Dat zou mogelijk zijn door de regel op te nemen in de Artificial Intelligence Act, dat moet debuteren in 2025.