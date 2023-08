Meta past zijn beleid rondom gepersonaliseerde reclames aan voor EU-gebruikers. Dit maakt een einde aan het opleggen van gepersonaliseerde reclames aan gebruikers van de social mediaplatformen van het bedrijf. Gebruikers krijgen zelf de keuze.

Meta voert een wijziging door in het beleid rondom gepersonaliseerde reclames voor EU-gebruikers. De wijziging is noodzakelijk om te voldoen aan de Europese wetgeving. Aan de wetgeving voldoet de techgigant niet meer sinds eerder in juli, toen het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde dat Meta op een onwettige manier gepersonaliseerde reclame toont aan zijn gebruikers. Door de uitspraak verloor Meta ook zijn laatste middel om dataverzameling voor gepersonaliseerde advertenties te rechtvaardigen.

Lees ook: Meta verliest recht op dataverzameling terwijl antitrust-autoriteiten winnen

Later in de maand greep Noorwegen daarop zijn kans om Meta te beboeten. Het bedrijf zou vanaf 4 augustus een boete opgelegd krijgen van 89.000 euro per dag, zolang het geen actie zou ondernemen.

Op tijd?

Meta deelt nu in een blog mee dat het zijn beleid herziet. Gepersonaliseerde advertenties zullen enkel nog getoond worden aan gebruikers die hiermee instemmen.

Het is echter niet duidelijk of Meta de deadline van 4 august ook haalt. Daar lijkt het op basis van de formulering in de blog niet op, aangezien het bedrijf spreekt over veranderingen ‘in de aankomende maanden’.

Op basis van het voorbeeld van Noorwegen kunnen Europese autoriteiten beslissen de prakijken eveneens te beboeten. Mogelijks wordt de blog nu gepubliceerd om daarop in te spelen. Meta kan namelijk door het maken van de belofte erop gokken dat Europese instanties voldoende gerust gesteld zijn om geen actie te ondernemen tegen gepersonaliseerde advertenties.

Het bedrijf geeft nog duidelijk aan dat de wijzigingen niet wereldwijd zullen worden doorgevoerd: “Vandaag kondigen we ons voornemen aan om de rechtsgrondslag die we gebruiken om bepaalde gegevens voor gedragsadvertenties voor mensen in de EU, EER (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland te verwerken, te wijzigen van ‘Legitimate interests’ in ‘Consent’.”