Meta halveert zo’n beetje de prijs van zijn datatrackingvrije abonnement in de Europese Unie. Hiermee wil het socialmediabedrijf tegemoet komen aan de regelgeving van de Europese DMA. Daarnaast hoopt Meta met deze maatregel meer duidelijkheid te krijgen over hoe het (tracking)data van zijn eindgebruikers mag gebruiken voor het verkopen van advertenties.

Volgens Reuters gaat Meta de prijs van een datatrackingvrij abonnement voor zijn diensten verlagen van 9,99 euro naar 5,99 euro per maand per account en 4 euro voor iedere extra account.

Met het nieuwe voorstel probeert Meta duidelijk nog meer tegemoet te komen aan de bepalingen van de DMA, met name met betrekking tot het gebruik en tracken van de persoonlijke data van eindgebruikers voor advertenties.

De DMA schrijft voor dat de ‘gatekeepers’, die onder de wet- en regelgeving vallen, verplicht zijn toestemming te krijgen van eindgebruikers voor tracking van hun data voor advertentiedoeleinden. Ook moet het duidelijk zijn hoe makkelijk het voor eindgebruikers moet zijn om wel of niet toestemming te verlenen.

Dit geldt ook voor de Digital Services Act (DSA), waaronder de Meta-platforms Facebook en Instagram vallen. Bovendien moet het socialmediabedrijf in het kader van zowel de DMA als de DSA aan de vereisten van de GDPR voldoen.

Meta’s optie

Momenteel is het nog niet mogelijk om zonder abonnement de diensten van Meta trackingvrij te gebruiken, maar het techbedrijf gaat wel het toestemmingsprincipe toepassen. Dit nadat het Europees Hof van Justitie vaststelde dat een eerdere tijdelijke ‘opt-outoptie’ toch in strijd was met de GDPR.

De toestemmingsoptie die Meta vervolgens heeft ontwikkeld, is de keuze tussen gratis gebruik van de Meta-diensten met datatracking of trackingvrij gebruik tegen betaling. Door nu de prijs van dit laatste abonnement in de EU te willen verlagen, lijkt Meta duidelijk nog meer tegemoet te willen komen aan de bepalingen van de DMA.

Privacybelangenhartigers niet tevreden

Privacybelangenbehartigers zien de stap van Meta nog niet echt als een volledige tegemoetkoming aan de eisen die de DMA stelt over tracking van gebruikersdata voor het verkopen van advertenties. Volgens hen zorgt de prijsverlaging er nog steeds voor dat 99,1 procent van de gebruikers alsnog toestemming verleent voor het tracken van hun gebruikersdata.

Bij monde van belangenbehartiger Noyb stellen deze organisaties dat de GDPR vereist dat gebruikers toestemming moeten geven, maar dat het hele ‘pay or ok’-model dat Meta er nu op nahoudt, gebruikers toch altijd laat kiezen voor het geven van toestemming om hun data te tracken. Het is niet de prijsverlaging waar het om gaat, maar het hele huidige model dat niet in orde is.

In een reactie aan Techcrunch geeft de Europese Commissie aan dat de wijze waarop Meta aan de DMA beantwoordt op dit moment onderwerp is van onderzoek, inclusief het toestemmings- of betaalmodel dat het socialmediabedrijf hanteert. Het onderzoek wordt afgehandeld door de centrale Europese privacytoezichthouder, de Ierse toezichthouder DPC.

