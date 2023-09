De Nederlandse toezichthouder voor de digitale infrastructuur, eist een verklaring van Apple over het stralingsgevaar van de iPhone 12. De hoeveelheid uitgezonden straling zou boven de Europese norm uitkomen. In België is vanuit de politiek de vraag gesteld alle Apple-toestellen te controleren.

Het verbod van Frankrijk op de verkoop van de iPhone 12 wekt de interesse van de Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). De toezichthouder wil op de korte termijn een gesprek aangaan met Apple om opheldering te vragen. Dat blijkt uit een verklaring die inspecteur-generaal Angeline van Dijk gaf aan het Algemeen Dagblad.

In België heeft staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel, de telecomwaakhond opgelegd alle Apple-toestellen te analyseren. De analyse zal daarna uitbreiden naar toestellen van andere merken. Dat meldt VRT NWS. “Het spreekt voor zich dat ik zal vragen efficiënt op te treden indien de analyse op een eventueel gevaar voor onze gezondheid wijst”, zegt Michel.

Europese norm overschreden

De Franse toezichthouder ANFR legde eerder een verbod op de verkoop van de iPhone 12 op. Daar controleren medewerkers van de toezichthouders fysiek op. Voor reeds verkochte toestellen moet Apple een software-update doorvoeren om ervoor te zorgen dat de SAR-waarden binnen de toegestane parameters blijft. Als Apple het probleem niet binnen korte tijd aanpakt, is de Franse regering bereid een terugroepactie in te zetten. De techgigant krijgt vijftien dagen de tijd.

Deze harde maatregelen kunnen buitenlandse toezichthouders niet zomaar negeren. Er zou immers een Europese norm zijn overschreden en daarop dienen alle lidstaten van de EU te reageren. De Duitse regulator zou dezelfde stappen als Nederland overwegen, terwijl de iPhone 12-verkoop in Spanje al minstens tijdelijk werd stopgezet door de regulator van het land.

‘Geen accuut veiligheidsrisico’

Er zijn echter geen bewijzen dat elektromagnetische straling een risico vormt voor de gezondheid. De EU besloot een maximale norm voor de straling op te leggen omdat deze wel het lichaam kan opwarmen. “Er is een norm overschreden. Gelukkig is er geen acuut veiligheidsrisico”, stelt de RDI.

De wettelijke SAR-waarden is 4 watt/kg voor stralingsblootstelling aan de ledematen en 2 watt/kg voor de rest van het lichaam. Testen van de Franse toezichthouder wezen uit dat de iPhone 12 SAR-waarden van 5,74 watt per kilogram heeft.

Apple betwist resultaten

Aan het Franse persbureau AFP liet de techgigant al weten de resultaten te betwisten. Verschillende onafhankelijke analyses zouden namelijk nooit te hoge SAR-waarden hebben vastgesteld. Bij eerdere testen voldeed de iPhone 12 ook, anders zou het product niet zijn toegelaten op de Europese markt.

