De Franse antitrust-waakhond zou de kantoren van Nvidia zijn binnengevallen voor een onderzoek in verband met de cloud computing-dienst van het bedrijf.

Er is niet veel bekend over de details van de zaak. De Franse waakhond maakte zelf in een persbericht bekend dat er een onderzoek loopt naar praktijken die te maken hebben met cloud computing en dat de sector van grafische kaarten hiervoor wordt onderzocht. Het is niet duidelijk welk bedrijf het viseert en welke praktijken precies onderzocht worden.

The Wall Street Journal zou via getuigenissen van mensen betrokken bij de zaak, hebben vernomen dat de inval gebeurde bij de kantoren van Nvidia. De inval zou moeten bewijzen of net uitsluiten dat het bedrijf betrokken was bij anticompetitieve praktijken.

Nvidia is volgens de waakhond overigens niet de eerste op de lijst waar al werd binnengevallen. De chipmaker reageert zelf niet op de feiten.

Recordwinst door AI-chips

De chipmaker volgde de AI-ontwikkelingen in het veld op de voet op en volgde al snel met AI-chips. Dat kwam de omzet van het bedrijf ten goede, want de chips worden ingezet voor large language modellen van Microsoft en OpenAI. De ontwikkelingen zouden dus mogelijks bij autoriteiten zijn opgevallen.

Lees ook: Nvidia boekt recordwinst van 6 miljard: GPU’s zijn niet aan te slepen