Volgens het investeringsfonds imec.xpand laat de Belgische overheid de innovatie in de Belgische techsector doodbloeien. Start-ups krijgen een kans om te beginnen, maar worden in de steek gelaten zodra er kapitaal nodig is om uit te breiden.

Het investeringsfonds imec.xpand heeft zelf stevige relaties met de techsector. Het fonds is namelijk verbonden aan het Leuvense onderzoekscentrum voor chipontwikkeling, imec. Het fonds is bedoeld voor bedrijven die interessant zijn voor de ontwikkelingen bij imec. Dat dreigen er in België steeds minder te worden, waarschuwt fondsbeheerder Tom Vanhoutte in de Vlaamse krant De Tijd.

‘Subsidies beter verdelen’

Voor het Leuvense bedrijf gaan de zaken overigens goed. Het wil tegen 2035 fors uitbreiden in omvang en werkkrachten. De groei van het onderzoekscentrum gedreven door investeringen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid, waarin ook de band met het Nederlandse ASML nog eens duidelijk werd benadrukt.

Lees ook: Europa, ASML en Vlaanderen stomen imec klaar voor nieuwste chips

De investeringen vanuit de Belgische overheid in de techsector zijn er dus wel. Alleen moet het geld beter verdeeld worden, volgens Vanhoutte: “De Vlaamse regering investeert terecht veel geld in onderzoek en ontwikkeling bij imec, maar je moet ook een omkaderend ecosysteem van bedrijven hebben.”

Nederland als rolmodel

Dat ecosysteem is volgens de fondsbeheerder beter ontwikkeld in Nederland. Smart Photonics, een Eindhovense producent van fotonische chips, is daar een goed voorbeeld van. Het bedrijf maakt Nederland klaar om ook in de toekomst nog een belangrijke rol in de wereldwijde chipproductie te blijven spelen. De omvang van het bedrijf ligt nog onder de 200 medewerkers, maar toch investeerde de Nederlandse overheid het afgelopen jaar nog 100 miljoen euro in het bedrijf. Imec.xpand schat dat in België de afgelopen zes jaar minder dan 30 miljoen euro werd vrijgemaakt om te investeren in Belgische techbedrijven.

Het investeringsfonds gaat nu ook zelf in Nederland op zoek naar nieuwe kansen. Zo investeert het nu 2,5 miljoen in Nanoimprint Solution. Het bedrijf werd opgericht binnen Philips, maar zal nu op eigen benen verder leven. Vanhoutte legt uit waarom het bedrijf interessant is: “De technologie is vergelijkbaar met de befaamde EUV-machines van het techbedrijf ASML, maar ze produceren in kleinere volumes en tegen veel lagere kosten.” Andere investeerders zijn Invest-NL, RSBG Ventures en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.