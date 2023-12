Gamemaker Epic Games heeft onlangs een sinds 2020 slepend juridisch geschil met Google gewonnen. In een recente uitspraak bevestigde de jury dat de techgigant een illegaal monopolie heeft voor betalingsmethoden via zijn app-store Google Play en daarmee andere betaalsystemen dwarszit.

Epic Games, bekend van Fortnite, en Google voeren al sinds 2020 een juridisch gevecht rondom een verbod op eigen betaalmethoden in de app-store van de techgigant, Google Play. De zaak kwam er nadat de gamemaker een eigen betaalsysteem in Fortnite introduceerde, waardoor de mobiele versie van de game direct uit Google Play, en ook uit de Apple App Store, werd verbannen.

Monopoliepositie Google Play

Volgens Epic Games zijn app-ontwikkelaars voor de betalingen in hun games verplicht de functionaliteit in Google Play of de App Store te gebruiken. Voor hun inkomsten uit deze betalingen moeten zij verplicht tot 30 procent aan commissie afdragen. De gamemaker vindt deze commissie te hoog en te monopolistisch.

Epic Games gaf in het geschil aan dat Google Play en de Apple App Store er op deze manier alles aan doen om concurrentie tegen te gaan. Dit door de app-winkel te koppelen aan een betalingsdienst en het gebruik ervan voor app-ontwikkelaars te verplichten.

Jurybeslissing succes voor Epic Games

Pas begin november 2023 kwam het conflict met Google Play uiteindelijk voor de Amerikaanse rechter. In de nu uitgebrachte jurybeslissing gaf de jury Epic Games op alle punten gelijk. In januari zal de Amerikaanse rechter bepalen welke aanpassingen Google moet doen. De gamemaker geeft in een reactie aan zeer blij te zijn met de beslissing. Volgens de ontwikkelaar zijn met deze beslissing zowel app-ontwikkelaars als consumenten gebaat zijn.

Google heeft intussen wel beroep aangekondigd en betoogt dat Android en Google Play meer keuzemogelijkheden hebben voor betalingsmethoden dan vergelijkbare platformen.

Rechtszaak tegen Apple verloren

Epic Games voerde overigens al een gelijksoortige rechtszaak tegen Apple over de monopoliepositie van zijn App Store. In deze zaak werd de game-ontwikkelaar juist in het ongelijk gesteld. Wel bepaalde de rechter dat de techgigant toegevingen moest maken.

De gamemaker zet overigens de strijd tegen Apple voort en heeft het federale Amerikaanse Supreme Court om een definitieve beslissing gevraagd.