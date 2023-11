De recente mededingingszaak van de Amerikaanse telecomtoezichthouder FTC tegen Amazon heeft een onverwachte bijvangst opgeleverd. De techgigant zou een geheim algoritme, Project Nessie, hebben gebruikt voor het kunstmatig hooghouden van zijn prijzen, schrijft The Register.

In een recente kopie van de rechtbankdocumentatie over de mededingingszaak van de FTC tegen Amazon komt meer informatie boven water over een geheim algoritme. Hiermee kan de online retailer productprijzen manipuleren en kunstmatig verhogen voor het genereren van meer omzet.

Amazon zou al sinds 2010 bezig zijn met hoe het kan voorkomen dat klanten producten met dezelfde, hogere prijs bij andere online retailers kopen.

De online retailer ontdekte uit onderzoek dat concurrenten vaak de prijzen van dezelfde producten baseren of gelijkstellen aan de (hogere) prijzen die Amazon hiervoor hanteert.

Project Nessie

Project Nessie, zoals het algoritme wordt genoemd, moest ervoor zorgen dat concurrenten niet onder de prijzen van de online retailer gaan zitten, maar ook voor dezelfde hogere prijs verkopen. Op deze manier kon Amazon zijn klanten blijven behouden, maar ook de prijs kunstmatig bepalen om meer omzet te genereren.

Het algoritme zou hiervoor automatisch de prijs van producten op Amazon verhogen en daarmee klanten meer te laten betalen. Concurrenten, die hun prijzen op die van de online retailer baseren, moesten daarom wel volgen met een eigen prijsverhoging.

Zo voorkomt Amazon dus dat concurrenten onder zijn (hogere) prijs gaan zitten en klanten binnen het platform blijven.

Acht miljoen prijsverhogingen in één maand

Uit de recente documentatie blijkt dat Project Nessie alleen al in april 2018 de prijzen van meer dan acht miljoen producten heeft verhoogd met een gezamenlijke prijs van 194 miljoen dollar. Niet altijd slaagde de online retailer erin de prijzen van deze producten gelijk te houden, maar dat werd gezien als een acceptabel verlies.

Uit onderzoek van de FTC bleek echter wel dat concurrenten van Amazon in 20 procent van de gevallen de prijsverhogingen accepteerden en zelf doorvoerden.

Volgens de documenten zou het gebruik van het Project Nessie-algoritme de online retailer in totaal al 1,4 miljard dollar aan inkomsten hebben opgeleverd.

FTC-zaak tegen Amazon

De mededingingsrechtzaak van toezichthouder FTC richt zich primair op het Prime-loyaliteitsabonnement dat de online retailer zijn klanten biedt. De webwinkel zou klanten misleiden zich aan te melden voor een abonnement en maakt tegelijk het afmelden onnodig ingewikkeld.

Intern was dit bekend, maar werd niet opgelost omdat dit van invloed zou zijn op de omzetcijfers. Volgens de FTC verdient Amazon jaarlijks ongeveer 25 miljard dollar uit zijn Prime-abonnementen.

