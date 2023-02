De stap maakt deel uit van een bredere trend om fusies en overnames in de technologiesector nauwlettender in de gaten te houden. De Europese Commissie en de Amerikaanse Federal Trade Commission hebben hun bezorgdheid geuit over de voorgenomen overname, met name op het gebied van privacykwesties en marktpositie.

De antitrusttoezichthouders van de Europese Unie zijn vooral geïnteresseerd in de overname van 1,7 miljard dollar omdat de Roomba beelden kan maken terwijl hij door het huis beweegt, wat gevolgen heeft voor de privacy van gebruikers en hun data.

De toezichthouders zullen de deal onderzoeken en nagaan hoe de reeds verzamelde gegevens kunnen worden gecombineerd met Alexa, de spraakassistent van Amazon, om een concurrentievoordeel te behalen.

Zorgen blijven toenemen

In december meldde MIT Technology Review dat een ontwikkelaarsversie van de Roomba tijdens tests intieme beelden vastlegde. iRobot heeft zijn relatie met de dienstverlener die de gegevens verwerkte opgeschort en onderzoekt de kwestie.

Techgiganten zoals Facebook hebben eerder andere bedrijven overgenomen, zoals WhatsApp en Instagram, met relatief weinig regelgeving, ondanks dat deze partijen de persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers wereldwijd bezitten.

Nu de bezorgdheid over dataprivacy en marktpositie blijft toenemen, kijken toezichthouders echter beter naar de gevolgen van deze fusies en overnames.

Meer antitrustmaatregelen zijn mogelijk op komst

Ook de datapraktijken van grote techbedrijven als Apple en Meta worden nauwlettend in de gaten gehouden. Het toegenomen toezicht zal waarschijnlijk leiden tot strengere antitrustregels voor fusies en overnames van grote technologiebedrijven. Hierdoor zullen techbedrijven transparanter moeten zijn over hun datapraktijken en ervoor moeten zorgen dat ze hun marktmacht niet misbruiken.

Het onderzoek naar Amazons voorgenomen overname van iRobot is nog maar het begin. We verwachten de komende maanden en jaren meer antitrustacties tegen grote techbedrijven.

Lees ook: EC onderzoekt voorgenomen overname van Figma door Adobe