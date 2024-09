Mogelijke megaboete voor Meta door reclamepraktijken

De Europese Unie gaat Meta mogelijk een hoge mededingingsboete opleggen voor de schimmig opgestelde marktdominantie voor online advertenties. De Marketplace-diensten van Meta zijn de steen des aanstoots. Door een gebrek aan transparantie zouden concurrenten minder kansen krijgen om de markt, aldus de Europese Commissie (EC).

De samenstelling van de nieuwe EC mag dan al bekend zijn, maar de oude Commissie zet zijn werk nog gewoon voort. Dit betekent onder meer dat de EC Big Tech-bedrijven nauwkeurig in de gaten blijft houden en, waar nodig, ingrijpt. Meta ondervindt hiervan nu de gevolgen en dreigt met een megaboete van de EC te maken te krijgen. Dit vanwege de vermeende concurrentievervalsing door de eigen Marketplace-diensten.

Volgens de regelgevers van de EC zou de Meta op dit terrein een dominante positie bekleden. Dit komt doordat de diensten aan de diverse eigen platforms worden gelinkt, zoals Instagram en Facebook. Hierdoor zou Meta het concurrenten heel lastig maken op dit terrein te concurreren.

Onderzoek sinds 2019

De mogelijke megaboete kan wellicht al de komende maand worden opgelegd, schrijft de Financial Times op basis van bronnen. De boete is het resultaat van een mededingingsonderzoek dat in 2019 naar deze praktijken is gestart.

In 2022 concludeerde de EC in een eerste onderzoeksresultaat dat Meta inderdaad de onderlinge concurrentie op het gebied van online advertenties verstoorde. Daarbij zou het gratis data van bedrijven gebruiken om advertenties te verkopen.

De boete die Meta door deze praktijken, als ze worden bewezen, kan krijgen, bedraagt mogelijk 10 procent van de jaarlijkse omzet. In 2023 was de jaarlijkse omzet van Meta bijna 123 miljard dollar. Meestal komen de boetes lager uit, maar het theoretische maximum liegt er niet om.

Meta ontkent

Meta ontkent dat concurrenten minder kans krijgen op de markt voor online advertenties. In een eerder gegeven verklaring zegt Meta dat de claims van de EC geen enkele basis hebben. Meta zou daarnaast constant met toezichthouders samenwerken om aan te tonen dat de eigen technologie consumentenvriendelijk is en ook de concurrentiestrijd bevordert.

De nieuwe megaclaim tegen Meta is mogelijk het laatste wapenfeit van de huidige Eurocommissaris en de schrik van Big Tech Margarethe Vestager voor mededingingszaken. Deze positie in de nieuwe Europese Commissie gaat begin november naar Teresa Ribera uit Spanje.

