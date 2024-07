Abonnementen Meta in strijd met DMA

De Europese Commissie zal vandaag met Meta delen dat de abonnementen een schending zijn van de Digital Markets Act. Gebruikers moeten de optie krijgen om geen gepersonaliseerde advertenties te zien, zonder dat daar een betaling tegenover staat.

“Onze voorlopige mening is dat het ‘Pay or Consent’-bedrijfsmodel van Meta in strijd is met de DMA”, zegt Thierry Breton, eurocommissaris voor de Interne Markt. Een abonnement maakt de social mediaplatformen van Meta advertentievrij. Gebruikers die niet betalen, krijgen advertenties op basis van persoonlijke informatie. Volgens de Digital Markets Act moeten gebruikers echter de keuze krijgen om geen gepersonaliseerde advertenties te zien. Het model van Meta ziet de Europese Commissie niet echt als een keuze. Meta schendt op deze manier artikel 5.2 op het onderdeel dat persoonsgegevens niet worden gecombineerd.

Gratis alternatief nodig

Een mogelijkheid is dat Meta een derde optie toevoegt, waarin gebruikers advertenties krijgen op basis van gecontextualiseerde gegevens. Andere mogelijkheden zijn er ook en de Commissie benadrukt dat het aan Meta is om te kiezen welke wijzigingen worden doorgevoerd.

Meta krijgt vandaag de eerste bevindingen van het onderzoek dat werd gevoerd naar schendingen op basis van de Digital Markets Act. In dit document worden geen oplossingen aangedragen. Meta heeft nu bovendien het recht van antwoord, wat het bedrijf de kans geeft om te verklaren waarom de huidige abonnementen de beste oplossing is voor de eigen situatie.

Het volledige onderzoek moet voor maart 2025 zijn afgerond, dan is het jaar waarin het onderzoek mag lopen voorbij. Het gaat hier niet over een datum waarop het model van Meta in orde moet zijn met de DMA, deze datum is gepasseerd op het moment dat de wetgeving in actie trad.

DSA: andere wet, andere regels

Een verbod op gepersonaliseerde advertenties kan in de toekomst nog worden opgelegd door de Digital Services Act. Deze regels leggen namelijk wel beperkingen op over gepersonaliseerde advertenties. Hier zal echter nog verder onderzoek voor nodig zijn.

Lees ook: Big Tech probeert developers en gebruikers op te laten draaien voor kosten DMA