Waakhond ACM wil meer macht na EU-besluit over Microsoft

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer bevoegdheden om zelfstandig overnames te kunnen onderzoeken. Dit na het besluit van de EU om geen actie te ondernemen tegen de overname van Inflection door Microsoft.

“Het is de vraag of de sterkere positie van Microsoft na de overname van Inflection negatieve gevolgen heeft voor consumenten en bedrijven in Nederland, zoals minder keuze of innovatie”, reageert ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep. Mede vanwege de mogelijke negatieve gevolgen van de overname vroeg de waakhond de Europese Commissie om een onderzoek in te stellen. Snoep: “De mogelijkheid om de gevolgen van dit soort overnames te onderzoeken en marktmacht te voorkomen ontbreekt nu.”

Gisteren maakte de Europese Commissie bekend dat zij geen verder onderzoek zal doen naar mogelijke marktovertredingen rond de deal tussen Microsoft en Inflection. Eerder dit jaar nam de techgigant een groot deel van het personeel en de licenties van AI-bedrijf Inflection over. De oprichters van Inflection gingen eveneens aan de slag bij Microsoft, om Copilot en andere AI-initiatieven verder te ontwikkelen. Dit leidde tot zorgen bij toezichthouders, waaronder de Europese autoriteiten. De EU besloot echter af te zien van verder onderzoek, mede omdat een aantal landen hun verzoek hiervoor had ingetrokken.

Call-in bevoegdheid

De ACM is nu ontevreden en pleit voor nieuwe bevoegdheden. De waakhond merkt op dat de overname in kwestie niet gemeld hoefde te worden bij de Europese Commissie of de ACM, omdat de omzetdrempels niet werden gehaald. Toch vertegenwoordigt een bedrijf als Inflection aanzienlijke waarde. Daarom acht de ACM een onderzoek noodzakelijk; de waakhond maakt zich zorgen dat Microsoft een innovatieve concurrent elimineert, wat mogelijk leidt tot minder keuze voor bedrijven en minder innovatie op de markt.

“Ook overnames onder die drempels kunnen echter negatieve gevolgen hebben voor consumenten en bedrijven in Nederland, bijvoorbeeld wanneer een al dominante onderneming een kleine opkomende concurrent opkoopt of wanner concurrentie zich afspeelt op lokaal niveau of op nichemarkten”, aldus de ACM. De waakhond waarschuwt dat dit kan leiden tot marktmacht, met als gevolg hogere prijzen, minder kwaliteit en minder innovatie.

Daarom pleit de ACM nu voor een ‘call-in bevoegdheid’. Dit zou betekenen dat niet alle kleine overnames gemeld hoeven te worden, maar alleen overnames waarbij de waakhond vermoedt dat ze problematisch kunnen zijn voor consumenten en bedrijven in Nederland. De ACM zou dan de overnames kunnen onderzoeken of doorverwijzen naar de Europese Commissie.

