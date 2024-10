WP Engine klaagt WordPress-oprichter aan voor ‘machtsmisbruik’

De strijd tussen webhostingprovider WP Engine en WordPress-eigenaar Automattic is een nieuwe fase ingegaan nu die eerste een rechtszaak heeft aangespannen tegen Automattic’s CEO en medeoprichter van WordPress Matt Mullenweg. Die zou zich schuldig maken aan afpersing en machtsmisbruik.

De rechtszaak van WP Engine is het voorlopige dieptepunt in een langdurige ruzie tussen de twee bedrijven en volgt op het openbaar worden van een concept-licentieovereenkomst van Automattic. Daarin stelt het bedrijf voor dat WP Engine voortaan maandelijks een groot bedrag overmaakt voor het gebruik van WordPress-assets.

WP Engine vindt dat Automattic de belofte om WordPress als een open-source project te beheren niet nakomt en beschuldigt Mullenweg ervan zijn controle over WordPress.org en de WordPress Foundation te misbruiken voor persoonlijk gewin.

Bedreiging voor businessmodel WP Engine

WP Engine levert met name geoptimaliseerde hostingdiensten voor WordPress-gebruikers en maakt daarbij veelvuldig gebruik van (gratis) software en assets gelinkt aan WordPress. Die vallen onder de GPL-v2 licentie. Als dat niet langer kan, of veel duurder wordt, is dat een serieuze bedreiging voor het businessmodel van WP Engine. Automattic levert commerciële hostingdiensten via WordPress.com en concurreert daarmee in feite met WP Engine.

Nu blijkt dat er een voorstel ligt van Automattic aan WP Engine voor een licentieovereenkomst. Die zou inhouden dat WP Engine voor een periode van zeven jaar maandelijks acht procent van zijn bruto-omzet overmaakt naar Automattic. Dit zouden een soort royalties zijn voor het gebruiken van alle software en assets waar beide bedrijven gebruik van maken. De overeenkomst zou het WP Engine ook verbieden software zoals plugins te forken ‘op een manier die de samenwerking tussen Automattic en diens commerciële partners zou kunnen schaden’.

Een ‘ondermaats product’

Automattic vindt dat WP Engine een ondermaats product levert die de goede naam van het project bezoedelt. Mullenweg noemde WP Engine daarom de ‘kanker van WordPress’ en vond dat het juist de private equity partner was van WP Engine, Silver Lake, die de open-source-gemeenschap zou ‘verwaarlozen’.

WP Engine reageerde met een cease-and desist-brief met de eis dat Mullenweg zijn opmerkingen zou intrekken (zo’n brief is de juridische manier om te zeggen ‘ophouden nu!). Automattic reageerde met een tegeneis en maande WP Engine niet langer de Automattic-handelsmerken te schenden (vanwege de vermeende ondermaatsheid van de geleverde diensten).

WP Engine afgesneden van bronnen

Dit geharrewar leidde er uiteindelijk toe dat Mullenweg WP Engine de toegang ontzegde tot alle WordPress.org-bronnen, inclusief plug-ins en thema’s. Daardoor werd het voor klanten van WP Engine onmogelijk om hun websites bij te werken. Deze beperking werd na twee dagen tijdelijk opgeheven. WP Engine kreeg tot 1 oktober de tijd om een alternatieve oplossing te vinden voor software-updates. Het is niet helemaal helder wat de status nu is, maar WP Engine heeft in elk geval een alternatieve updateserver opgezet.

Wat in deze situatie onoverzichtelijk maakt is dat Matt Mullenweg de beheerder is van de (non-profit) WordPress Foundation die over WordPress als open-source-project gaat, maar ook de eigenaar is van de winstgedreven onderneming Automattic, die onder andere managed-hosting provider WordPress.com en e-commerce-platform Woocommerce in de markt zet. Mullenweg is verder persoonlijk eigenaar van wordpress.org voor self-hosted sites.

