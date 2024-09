WordPress ruziet met hostingprovider: updates onmogelijk

WordPress en WP Engine zijn verwikkeld in een hoog oplopend conflict. Het contentmanagementsysteem blokkeert de toegang van de hostingprovider tot de resources, waardoor kritieke software-updates mogelijk uitblijven.

In een blogpost legt WordPress-oprichter Matt Mullenweg de blokkade uit. Hij stelt dat WP Engine, in afwachting van het lopende juridische proces, niet langer gratis toegang krijgt tot de WordPress-resources. “WP Engine wil je WordPress-ervaring beheren, ze moeten hun eigen gebruikersloginsysteem, updateservers, plugin-directory, theme-directory, pattern-directory, block-directory, vertalingen, fotodirectory, jobboard, meetups, conferenties, bugtracker, forums, Slack, Ping-o-matic en showcase runnen. Hun servers kunnen niet langer gratis toegang krijgen tot onze servers”, aldus Mullenweg.

De oprichter adviseert bedrijven om een andere hostingprovider te overwegen voor het gebruik van WordPress. Blijven ze bij WP Engine, dan kunnen ze door de blokkade geen updates meer uitvoeren voor bepaalde plugins. Die updates zijn juist noodzakelijk om problemen op te lossen en de veiligheid van de plugins te waarborgen.

In reactie op het WordPress-besluit heeft WP Engine een status- en supportpagina opgezet. De hostingprovider verklaart: “WordPress.org heeft WP Engine-klanten geblokkeerd om plugins en thema’s te updaten en installeren via WP Admin. Er is momenteel geen impact op de prestaties, betrouwbaarheid of beveiliging van je site, noch heeft het invloed op je mogelijkheid om updates uit te voeren in code of content.”

Escalatie

Vorige week bereikte het conflict tussen WordPress en WP Engine een publiek hoogtepunt. WordPress stoort zich aan de sterk aangepaste versie van het contentmanagementsysteem die WP Engine aanbiedt. Mullenweg beschuldigt de hostingprovider ervan het WordPress-ecosysteem te exploiteren en gebruikers een slechtere ervaring te bieden. “Ze geven je goedkope namaak en vragen er meer voor”, aldus Mullenweg. Hij vervolgde met scherpe woorden: “Dit is een van de vele redenen waarom ze een kanker zijn voor WordPress. En het is belangrijk om te onthouden dat als je de kanker niet onder controle houdt, deze zich zal verspreiden.”

WP Engine heeft juridische stappen ondernomen en eist dat Mullenweg zijn uitspraken intrekt. Daarnaast beweert WP Engine dat Mullenweg betaling eist, met dreiging van een harde aanpak als ze dat niet doen.

Tip: Een miljoen WordPress-sites kwetsbaar door lek in meertaligheids-plugin