Officieel onderzoek naar Thales na omkoop- en corruptievermoedens

Het onderzoek richt zich op mogelijke omkoping van een buitenlandse ambtenaar, handel in gestolen goederen en witwassen.

Dat stelt een bron van Reuters. Het officiële onderzoek is in gang gezet door het Britse Serious Fraud Office (SFO). Deze autoriteit vermoedt omkoping en corruptie door Thales, specifiek bij een defensiecontract in Azië. In het onderzoek is ook het Parquet National Financier (PNF) betrokken. Deze Franse instantie richt zich op economische en financiële misdrijven.

Thales levert naast IT-oplossingen ook kritieke technologie voor de defensiesector. Het Franse bedrijf heeft inmiddels bevestigd dat er een onderzoek loopt en benadrukt mee te werken met beide autoriteiten. Het onderzoek richt zich op vier afdelingen van het bedrijf in Frankrijk en het VK. Thales verklaart: “De groep voldoet aan alle nationale en internationale regelgevingen. Omdat het onderzoek nog loopt, zal Thales geen verdere commentaar geven.”

Onderzoek in volle gang

SFO-directeur Nick Ephgrave geeft op zijn beurt nog wat verdere toelichting. “Samenwerken met onze internationale partners is een cruciale factor in de strijd tegen internationale corruptie en met deze zaak hoop ik de langdurige relatie tussen de SFO en PNF te versterken, gebaseerd op wederzijdse samenwerking en gedeeld succes”, aldus Ephgrave. “We zullen samen rigoureus elke weg in ons onderzoek naar deze ernstige beschuldigingen nastreven.”

Het officiële internationale onderzoek komt op een opvallend moment. Afgelopen zomer deed de politie een inval bij drie Europese kantoren van Thales, waaronder het Nederlandse kantoor. Deze invallen vonden plaats op basis van vermoedens van corruptie bij de levering van militair materieel aan Brazilië.

