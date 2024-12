Netflix beschuldigt VMware van schending patenten

Netflix heeft een rechtszaak aangespannen tegen Broadcom. Volgens de streamingdienst houdt VMware zich niet aan de patenten inzake virtual machines.

Netflix beweert inbreuken te hebben vastgesteld op vijf patenten door VMware, dochteronderneming van Broadcom. Van één van de inbreuken zou VMware al weet hebben sinds 2012. De streamingdienst stelt dat het bedrijf ondanks de kennis toch inbreuken blijft begaan.

De vier andere inbreuken worden nu voor het eerst in de officiële aanklacht genoemd. De beschuldigingen handelen stuk voor stuk over inbreuken op virtual machines-patenten.

De rechtszaak zal worden uitgevochten voor een Amerikaanse rechter. De zaak staat gepland voor juni.

Blijvende discussie

Het is niet de eerste rechtszaak die beide partijen tegen elkaar aanspannen. Beide bedrijven maken er al werk van de ander voor de rechter te slepen sinds 2018. Netflix werd eerder door VMware beschuldigd van inbreuken op patenten omtrent video streaming-technologie. Een aanklacht werd toen eveneens in de Verenigde Staten gemaakt, maar ook in Nederland en Duitsland.

