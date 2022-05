De Cloud Native Computing Foundation groeit. De organisatie maakt meer dan 38 nieuwe leden bekend, waardoor het totale aantal naar 800 stijgt.

De Cloud Native Computing Foundation (CNCF) is een onderdeel van de Linux Foundation. De CNCF zet zich in om cloud-native-technologie toegankelijk te maken voor iedereen. Onder cloud-native-technologie verstaan we oplossingen voor het ontwikkelen en draaien van containers, microservices en service meshes. De CNCF ziet bijvoorbeeld toe op de ontwikkeling van open-source projecten als Kubernetes, Envoy en Prometheus.

Organisaties die de open-source projecten in hun aanbod gebruiken kunnen zich bij de CNCF aansluiten als lid. Onder de leden vind je AWS, Google Cloud, IBM en Microsoft. Zij bouwen onder andere door op Kubernetes, met eigen distributies en managementtools.

Het is geen voorwaarde, maar de meeste leden geven iets terug aan de gemeenschap. Bijvoorbeeld kennis, zoals training in het gebruik van cloud-native-technologie. De CNCF zorgt ervoor dat leden en eindgebruikers van cloud-native-oplossingen elkaar kunnen vinden. Vandaar organiseert de CNCF een jaarlijkse conference, KubeCon 2022 EU. De conference vindt op dit moment plaats. De CNCF liet op locatie weten dat het ledenaantal naar 800 organisaties is gestegen.

“We zijn blij om dit kwartaal zoveel in Europa gevestigde organisaties te verwelkomen”, zegt Priyanka Sharma, executive director van de CNCF. “En we zijn nederig. Ons ecosysteem van doeners groeit op een hoog tempo. We kijken ernaar uit om samen te werken en ons groeiende aantal projecten te bevorderen en ondersteunen.”

Uniserver, Atos en B1 Systems

Onder de nieuwe leden vind je Uniserver, een Nederlandse multicloud provider. De meeste klanten van Uniserver zijn IT-dienstverleners. Aan hen verleent Uniserver cloudcapaciteit met behulp van de technologieën van de CNCF.

Ook B1 Systems sluit zich bij de foundation aan. De Duitse organisatie verleent consultancy, training en managed services rondom cloud-native-technologie, waaronder Kubernetes. Een andere aanwinst is Atos, een bekende cloud provider in de Benelux.

