Voortaan kunnen Windows-gebruikers binnen de EU alle links openen met hun standaard gekozen browser in plaats van Edge. Microsoft lijkt daarmee voor de druk van Europese regelgeving te zwichten.

In de huidige versie van Windows 11 openen apps van Microsoft links standaard via de Edge-browser zonder de gebruiker een optie te geven. In de meest recente Insider Preview-build (23531) van het besturingssysteem komt daar verandering in. Binnen de EU en in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen opent voortaan elke link met de browser die de gebruiker heeft gekozen.

Microsoft geeft geen concrete uitleg hierover in de blog die de Preview-build aankondigt. Toch laat het zich raden dat de Digital Services Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA) deze ontwikkeling geforceerd hebben. Deze wetgeving legt het aanjagen van eigen producten van partijen als Microsoft aan banden: de Edge-browser zou namelijk mogelijk een oneerlijke concurrentiepositie bezitten door de ondersteuning van de techreus.

Een lange strijd

Microsoft heeft zich al lang hard gemaakt voor het eigen browser-product. Eerst duwde het concurrent Netscpape omver door het eigen Internet Explorer te bundelen in Windows. In 2010 werd het bedrijf gedwongen door de Europese Commissie om voortaan gebruikers te laten kiezen welke browser men als standaardkeuze in wilde stellen.

Sindsdien is Google Chrome de dominante keuze wereldwijd gebleken. Internet Explorer stierf een langzame dood, terwijl Microsoft de overstap maakte naar een Chromium-basis voor opvolger Edge.

De neiging om het eigen browser-product te blijven promoten, stak vervolgens weer de kop op in 2021. Het toen nieuw gelanceerde Windows 11 begon met het opdienen van zoekresultaten via Edge. Daarnaast vocht het tegen utilities als EdgeDeflector om deze functionaliteit uit het OS te slopen. Op andere gebieden blijft Microsoft de eigen software opdringen via welk juridisch geitenpaadje dan ook, zoals met Teams en Office.

