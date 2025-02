Drie verdachten opgepakt die mogelijks Nvidia-chips leverden aan DeepSeek

De politie in Singapore heeft drie personen gearresteerd die betrokken kunnen zijn geweest in de fraudezaak rond Nvidia-chips. De verdachten worden beschuldigd van het vervalsen van documenten om toegang te krijgen tot de producten van Nvidia en deze wereldwijd te distribueren.

De arrestaties vonden plaats na een uitgebreid onderzoek naar onregelmatigheden bij de aanschaf van Nvidia’s geavanceerde chips. Deze chips zijn specifiek ontworpen voor AI-workloads en machine learning-toepassingen. Ze zijn bijzonder waardevolle in de huidige techmarkt en zeer interessant voor Chinese spelers die door Amerikaanse restricties hun handen niet meer kunnen leggen op buitenlandse chips.

Strenge controles op AI-hardware

De politie heeft geen details gegeven over de producten die betrokken waren in de zaak en ook de fabrikant van deze producten blijft geheim. Deze zaak komt wel op cruciaal moment, nu Amerika zelf onderzoek heeft ingericht naar het illegaal doorsluizen van Nvidia-chips naar China. Het Amerikaanse Ministerie van Handel verdenkt DeepSeek ervan geavanceerde, Amerikaanse chips te hebben gebruikt bij de training van het AI-model. DeepSeek zegt zelf gebruik te hebben gemaakt van Nvidia’s H800-chips, die het in 2023 legaal kon aanschaffen.

Nvidia, als marktleider in AI-chips en servers, heeft aangegeven nauwer te zullen samenwerken met lokale autoriteiten om vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen. De verdachten riskeren aanzienlijke straffen volgens de Singaporese wetgeving.

DeepSeek krijgt veel weerstand

Verschillende landen hebben ondertussen reeds besloten het gebruik van het Chinese AI-model te riskant te vinden. Zo heeft de Nederlandse overheid het gebruik van de AI sinds kort verboden voor zijn eigen ambtenaren. Italië heeft de tool algemeen geblokkeerd, tot het bedrijf meer inzicht heeft gegeven in de wijze waarop persoonlijke data wordt verzameld.

