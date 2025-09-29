Brussel zet Google opnieuw onder druk met DMA-zaak

Google ligt opnieuw onder vuur van de Europese Commissie. Volgens ingewijden werkt Brussel aan een eerste boete onder de Digital Markets Act (DMA). Dat is de wet die sinds vorig jaar moet voorkomen dat grote techbedrijven hun marktmacht misbruiken. De verwachting is dat een besluit in de komende maanden valt.

Dat schrijft Reuters. Eerder deze maand legde Europa Google al een sanctie van 2,95 miljard euro op wegens oneerlijke praktijken in advertentietechnologie. Daarbij zou het concern zijn eigen systemen hebben bevoordeeld en de positie van advertentiebeurs AdX hebben versterkt. Dat ging ten koste van concurrenten en online uitgevers. Het was de vierde antitrustboete in tien jaar tijd. Eerdere sancties uit 2017, 2018 en 2019 brachten de totale rekening voor Google inmiddels boven de 11 miljard euro.

De aankomende strafzaak draait om de manier waarop Google zijn zoekdiensten inricht. Volgens klachten zou het bedrijf verticale zoekmachines zoals Shopping, Flights en Hotels systematisch beter zichtbaar maken dan vergelijkbare diensten van concurrenten. Dat is precies het soort gedrag dat de DMA moet voorkomen. De wet kent zware sancties: bedrijven riskeren boetes tot tien procent van hun wereldwijde jaaromzet als ze zich niet aan de regels houden.

Dat de Commissie dit onderwerp hoog op de agenda heeft, was al duidelijk in november vorig jaar. Toen merkte het Alphabet, het moederbedrijf van Google, formeel aan als een van de partijen die hun beleid moesten aanpassen. Vooral Google Search staat daarmee onder druk, omdat de wet expliciet regels oplegt rond zoekmachineconcurrentie.

Eerdere voorstellen voldoen niet

Sindsdien heeft Google meerdere voorstellen gedaan om tegemoet te komen aan de bezwaren. Die bleken vooralsnog onvoldoende om de kritiek van prijsvergelijkingssites, luchtvaartmaatschappijen, hotels en retailers weg te nemen. Bronnen benadrukken dat de deur nog niet helemaal dicht is. Een verbeterd voorstel kan een nieuwe boete mogelijk afwenden.

Binnen Google klinkt de boodschap dat het bedrijf al uitgebreid feedback heeft opgehaald en dat het nu tijd is om het debat af te ronden. Volgens de zoekgigant moeten de belangen van miljoenen gebruikers en bedrijven in Europa vooropstaan. En dus niet de eisen van enkele concurrenten.

Hoewel de Commissie niet haastig te werk lijkt te gaan, is duidelijk dat Brussel niet van plan is terug te deinzen. Eerdere spanningen met Washington over streng toezicht op Amerikaanse techbedrijven spelen daarbij mee, maar de EU houdt vast aan haar koers. Mocht de sanctie doorgaan, dan wordt Google het derde grote Amerikaanse technologiebedrijf dat onder de DMA wordt beboet, na Apple en Meta eerder dit jaar.