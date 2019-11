CrowdStrike biedt beveiliging aan voor AWS

De Falcon endpoint security-software, het vlaggenschip van security provider CrowdStrike, is nu ook beschikbaar via Amazon Web Services. Dat heeft het bedrijf deze week tijdens een evenement in Californië bekendgemaakt.

Via de applicaties van derden kunnen AWS-klanten de Falcon-beveiliging aanschaffen. Gebruikers betalen daarbij alleen voor het gebruik, net zoals ze voor de diensten van AWS zelf doen.

Falcon kan worden toegevoegd aan workloads die draaien op Windows, Linux en Amazon Linux, maar ook aan EC2 instances, Elastic Container Service (ECS) en de Elastic Container Service for Kubernetes (EKS) containers, schrijft CrowdStrike CEO George Kurtz in een blog.

Verbeteringen

Voor het goed functioneren op Amazon heeft CrowdStrike wel aanpassingen gemaakt aan Falcon. Zo verzamelt de software meer data over de applicaties die in containers draaien, waarbij onder meer wordt gelet op de unieke code en configuratie van elke container. Op die manier zijn beheerders in staat om sneller potentiële risico’s in beeld te brengen.

CrowdStrike heeft verder een Falcon Firewall Management module toegevoegd. Dit stelt beheerders in staat om via de endpoint security-software de ingebouwde firewalls van Windows en Linux te bedienen, zonder dat daarvoor een afzonderlijke tool hoeft te worden geïnstalleerd.

De verbeterde beheerdersconsole voor zowel de endpoint-beveiliging als het firewall-beheer zouden workflows moeten versoepelen en meer overzicht moeten geven over de beveiliging van eindgebruikers.

Dat de software van CrowdStrike nu ook via AWS beschikbaar is, vergroot het potentieel bereik van het bedrijf enorm, zo is de verwachting. Eerder was CrowdStrike al beschikbaar via de Google Cloud. Mogelijk volgt de beschikbaarheid op Microsoft Azure snel.