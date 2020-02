Dell verkoopt RSA aan investeerders voor meer dan 2 miljard

Dell verkoopt RSA Security aan een groep investeringsfirma’s die wordt geleid door Symphony Technology Group. De transactie wordt gewaardeerd op iets meer dan twee miljard dollar (1.8 miljard euro).

Eerder schreven we al dat de overname eraan zat te komen, nu is duidelijk dat het definitef doorgang vindt. Over zes tot negen maanden zal de overeenkomst afgerond zijn. William Chisholm, Managing Partner bij Symphony Technology Group, meldt in een verklaring dat RSA een “grote kans is om enkele snel ontwikkelende klantuitdagingen op te lossen die samengaan met digitale transformatie”.

Strategie Dell

Dell kiest met de overname voor financiële liquiditeit een een eenvoudiger portfolio, ten opzichte van cybersecurity-expertise. Volgens het bedrijf past RSA niet meer precies in de strategie van Dell, dat zich wil concentreren op automatisering en slimme technologieën.

“Dit is de juiste strategie op lange termijn voor Dell, RSA en onze collectieve klanten en partners,” zei Jeff Clarke, Chief Operating Officer en Vice President bij Dell. “De transactie zal onze bedrijfs- en productportefeuille verder vereenvoudigen. Het staat ook de technologieën van Dell toe om zich op onze strategie te concentreren om geautomatiseerde en slimme veiligheid in infrastructuur, platforms en apparaten te bouwen, om data veilig, beschermd en veerkrachtig te houden”.

RSA, wat overgenomen werd door Dell toen het EMC in 2016 kocht, zorgt bij meer dan 12.500 klanten voor een groot aantal verschillende typen security- en risk management software. Dit is inclusief de coderingstechnologie waarnaar het bedrijf is vernoemd: RSA.