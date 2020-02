‘Europese datawetten beschermen Britse Google-gebruikers niet meer’

Britten die Google-diensten gebruiken zullen vanwege de Brexit niet meer beschermd worden door Europese maatregelen rondom privacy en databeveiliging. Zo zal de General Data Protection Regulation, kortweg GDPR, niet langer het Verenigd Koninkrijk dekken, aangezien Google al is overgestapt naar het hanteren van de Amerikaanse privacywetgeving.

Reuters weet te melden dat Google binnenkort met een nieuwe Terms of Service zal komen waarin gebruikers worden geïnformeerd van het overstappen naar de Amerikaanse jurisdictie. Een overstap die, gezien de losse aanpak van de Amerikaanse regering omtrent privacy van gebruikers, een aanzienlijke impact zal hebben op gebruikers van de diensten van Google.

Door het hebben van een minder strenge wetgeving rondom het verkrijgen van data, zou Britse politie aanzienlijk makkelijker vergaarde data kunnen bekijken tijdens een onderzoek naar een verdachte. Google zou daarnaast niet het enige bedrijf zijn dat op deze manier onder de GDPR wil uit komen, ook andere grote partijen die vooralsnog in Europa zijn gevestigd (zoals Facebook in Ierland) zou door een overstap naar Groot-Brittannië een uitweg hebben.

Google laat in een statement weten dat accounts inderdaad overgezet zullen worden, maar benadrukt dat er niets zal veranderen. De enige reden die Google geeft voor de wissel, is omdat nog niet zeker is of Groot-Brittannië de GDPR zal volgen of met een eigen alternatief zal komen.

“Niets met betrekking tot onze diensten en onze aanpak van privacy zal veranderen. Ook niet de manier waarop we data verzamelen of verwerken. De beveiliging (van privacy) van de Britse GDPR zal nog steeds van kracht zijn voor gebruikers.”