Google lanceert Android 11 preview met grote focus op privacy

Google heeft vandaag de eerste preview van Android 11 uitgerold. De preview is bedoeld voor developers die hun apps zo eerder kunnen testen op de nieuwe Android-versie. Op die manier kunnen ze compatibiliteit met de nieuwe versie garanderen voor gebruikers.

Er ligt een sterke nadruk op privacy en security in de nieuwe versie. Zo wordt het updatemechanisme van Project Mainline uitgebreid naar 22 modules in plaats van 10. Verder kunnen gebruikers vanuit de Play Store nu fixed downloaden voor beveiligingslekken, in plaats van wachten op de automatische patch van hun smartphone.

Verder is er een toestemmingsmodel waarmee gebruikers een app tijdelijk toegang kunnen geven tot gevoelige informatie, denk aan de locatie van een device. Als de applicatie vervolgens wordt afgesloten, wordt die toegang weer ingetrokken. Dit moet vanuit Google waarschijnlijk bewerkstelligen dat er minder problemen met onbewuste tracking van gebruikers plaatsvinden.

“Voor de meest gevoelige soorten data – niet alleen locatie maar ook voor de microfoon en -camera – kunnen gebruikers nu tijdelijke toegang verlenen door middel van een eenmalige toestemming,” laat Dave Burke weten, Vice President of Engineering bij Android .

Verder zijn er verbeteringen aan scoped storage, en ondersteuning voor virtuele identiteitsdocumenten. Scoped storage is een manier om applicaties alleen toegang tot data te geven die ze ook echt nodig hebben. Virtuele documenten zijn bijvoorbeeld digitale rijbewijzen, die in bepaalde staten van de VS worden gebruikt.

Verdere updates

Buiten privacy-updates is er nu ook ondersteuning voor het STIR/SHAKEN-framework tegen robocalls. Ook zijn er een aantal netwerkmanagement-tools voor 5G-smartphones en machine learning optimalisaties toegevoegd.

Wat het front-end betreft, kunnen gebruikers verwachten een aantal interface veranderingen in Android 11. Er komen nieuwe screensavers die zijn afgestemd op de zogenaamde pinhole- en watervaldisplays die op sommige telefoons te vinden zijn, plus een extra sectie in de meldingensectie voor het vinden van gesprekken in messaging-apps.