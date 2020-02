CrowdStrike richt zich op multicloud en containers met Falcon-update

CrowdStrike heeft verbeterde steun toegevoegd voor Microsoft Azure en Google Cloud in Crowdstrike Falcon, om ondernemingen met multicloudomgevingen beter van dienst te kunnen zijn.

Falcon wordt door organisaties gebruikt om cloudomgevingen, servers, devices van werknemers en andere endpoints te beschermen. De verbeterde cloud-ondersteuning, die op de RSA-conferentie werd onthuld, is gegoten in de vorm van upgrades voor Discover, de monitoringmodule van Falcon. Die upgrades maken het mogelijk om Discover te gebruiken binnen Azure en Google Cloud-omgevingen.

Discover is een tool die beheerders informatie geeft over virtual machines die geen Falcon hebben geïnstalleerd en daardoor nog kwetsbaar zijn voor aanvallen. Daarnaast biedt de tool algemene data voor beheerders om te raadplegen bij het onderzoeken van een mogelijk beveiligingslek. Discover toont de unieke identificatie van een inbraak, het besturingssysteem in kwestie, het IP-adres en andere bijbehorende gegevens.

Containers

Ook ondersteunt de nieuwe Falcon-release nu de beveiliging van containers. CrowdStrike geeft aan dat het platform endpoint detection/response en realtime runtime-protection biedt voor softwarecontainers (en de servers waarop ze worden ingezet).

“Beveiligingsteams werken in heterogene omgevingen en hebben behoefte aan een uniforme oplossing die de workloads in alle omgevingen naadloos en betrouwbaar beschermt”, zegt Amol Kulkarni, Chief Product Officer bij CrowdStrike. Het bedrijf wil kortom een one-stop-shop worden voor bedrijven om hun hele IT-omgeving te kunnen beveiligen, in plaats van verschillende aparte oplossingen te gebruiken.

