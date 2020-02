Amerikaanse senaat stemt in met fonds voor weghalen Huawei-materiaal

Een unaniem besluit in de Amerikaanse senaat: met de Secure and Trusted Telecommunications Network Act geldt er een ban voor Amerikaanse regeringsonderdelen op producten van Huawei en ZTE, net als de introductie van een fund waarmee het ontmantelen van reeds geplaatst materiaal van Huawei in netwerken wordt bekostigd.

In december 2019 ging het wetsvoorstel al door het huis van afgevaardigden, pas eind februari stemde de senaat over het voorstel waarmee de invloed van Huawei in het Amerikaanse telecomnetwerk moet worden beperkt. Niet alleen betekent de act een ban op het aanschaffen van Huawei- (en ZTE) producten met federaal geld, ook komt er een miljard dollar beschikbaar voor kleinere telecomproviders om al geplaatst materiaal van de Chinese fabrikanten te verwijderen. President Donald Trump moet zijn handtekening nog onder de wet plaatsen, maar het is algemeen bekend dat hij zich achter het verbod schaart.

In een reactie laat senator Roger Wicker (Mississippi) weten waarom er unanieme steun was voor het verbod:

“Het gebruik van telecommateriaal van bepaalde buitenlandse tegenstanders gaat gepaard met een behoorlijk gevaar voor onze nationale veiligheid, de economische welvaart en de toekomst van de leiderschapsrol van de VS in geavanceerde draadloze technologie. Met dit ontmantelprogramma zal ons communicatienetwerk beter beveiligd zijn voor Amerikaanse gebruikers en ik wil mijn collega’s aan beide kanten van de tafel bedanken.”

Het aanvaarden van de act door de senaat komt korte tijd nadat de Amerikaanse rechtbank Huawei ongelijk gaf in een aangespannen rechtszaak om de ban van Huawei-smartphones door regeringsonderdelen. Volgens Huawei betekende de ban een inbreuk op het uitoefenen van hun werk, maar de rechter oordeelde dat het leveren ‘een privilege en geen standaard’ was.