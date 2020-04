Dell lanceert tool om bios-aanvallen te detecteren

Dell heeft een nieuwe security-tool uitgebracht om aanvallen te detecteren die proberen het BIOS-onderdeel van een computer te wijzigen. Met de tool kunnen systeembeheerders mogelijk aangepaste workstations isoleren, waarna ze later hersteld kunnen worden.

De tool, genaamd Dell SafeBIOS Events & Indicators of Attack, werkt door veranderingen in de BIOS-configuratie van een Dell-computer te detecteren en vervolgens een waarschuwing te geven in de managementconsoles van bedrijven. Security– en IT-teams kunnen snel handelen en het systeem isoleren en herstellen. De tool is gratis te downloaden voor zakelijke klanten van Dell.

“Detectie op dit niveau stelt organisaties in staat om snel en succesvol te reageren op geavanceerde bedreigingen, waardoor de aanvalsketen wordt onderbroken voordat deze meer schade kan aanrichten”, zei het bedrijf.

De tool is niet bedoeld om de volledige mogelijkheden van een antivirus te vervangen. In plaats daarvan is de tool bedoeld om bescherming te bieden tegen BIOS-aanvallen, aangezien de meeste antivirusprogramma’s niet zijn ontworpen om deze aanvallen te detecteren en tegen te gaan.

Extra beveiliging

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn veel bedrijven genoodzaakt om plotseling al hun werkzaamheden vanuit huis uit te voeren. Dit brengt ook de nodige beveiligingsrisico’s met zich mee. Naast Dell Safebios Events & Indicators of Attack heeft het bedrijf ook andere tijdelijke extra oplossingen voor bedrijven om hun beveiliging op te schroeven. Zo heeft Dell Technologies-dochter VMware het limiet van de Carbon Black-oplossing op aangesloten apparaten tot 20 juni 2020 geschrapt. Ook kunnen zakelijke klanten nu tot 15 mei 2020 tijdelijke licenties voor Dell Encryption afsluiten.