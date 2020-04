Microsoft fixt crash in Windows Defender na uitvoeren Full Scans

Beveiligingssoftware Windows Defender zal niet langer crashen als een gebruiker een volledige scan doet waarbij bepaalde bestandsnamen voorbijkomen. Met een update voor de antivirus moet het probleem worden verholpen.

Eind vorige week werd er door een aantal gebruikers van Windows Defender gemeld dat het doen van een volledige scan resulteerde in een crash van het programma. Recente virusdefinities van de software zouden de boosdoener zijn, maar met een Quick Scan werd een crash niet geconstateerd. Het probleem lag dus bij het nauwkeuriger checken van bestanden.

Gebruikers op Reddit constateerden dat de errors in Defender ontstonden bij het scannen van bestanden met een dubbele punt in de naam. De crash werd voorkomen als deze werden aangepast naar een naam met één punt, maar dat betekende wel dat gebruikers zelf het probleem moesten constateren en verhelpen. Microsoft kwam daarom met een update die zorgt dat Defender niet meer crasht bij het vinden van bestanden met een dubbele punt in de naam.

Updates voor Windows Defender maken geen onderdeel uit van de Patch Tuesday, waarop maandelijks de meeste beveiligingsupdates voor Windows 10 worden uitgerold. Zodoende zouden gebruikers van de software automatisch een update hebben gedownload die het probleem verhelpt. Mocht het zo zijn dat het probleem zich alsnog voordoet, dan kan het zijn dat de update nog niet automatisch is gevonden of geïnstalleerd. In de Windows Security App klikken op ‘Check for updates’ zou dat moeten verhelpen.

Eind vorige maand kwam Microsoft ook al met een snelle patch voor een aanzienlijk probleem, toen ging het om een bug in Windows 10 zelf waarbij een internetverbinding niet goed tot stand kwam. De laatste grote bug in Defender dateert van eind vorig jaar, toen het uitvoeren van een scan (zowel Quick als Full) in een paar seconden klaar was. Bestanden bleken niet daadwerkelijk te worden gescand door Defender.