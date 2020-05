McAfee en Atlassian bieden samen data security en threat protection

McAfee en Atlassian willen gezamenlijk diensten gaan aanbieden voor data security en threat protection. Deze diensten richten zich vooral op bedrijven die hun stap naar de multicloud willen versnellen.

Concreet bestaat de samenwerking eruit dat de klanten van Atlassian nu de McAfee MVISON Cloud kunne gebruiken om hun security policies in te stellen voor hun collaboration- en productivity-diensten.

De MVISION Cloud-oplossing van de securityspecialist levert als compleet beveiligingsplatform onder meer visibility- en controlemogelijkheden voor SaaS-diensten, PaaS-platform en IaaS-platforms. Daarnaast bestrijkt de oplossing ook CMS-systemen en DevOps-omgevingen. Dit maakt het klanten mogelijk om de security te kunnen implementeren en te beheren over zowel beheerde als niet-beheerde devices.

MVISION Cloud voor Atlassinan-producten

Meer specifiek kunnen Atlassian-klanten MVISION Cloud inzetten om te voorkomen dat bij het gebruik van de Jira-software of de Confluence Cloud-tools gevoelige of gereguleerde data wordt geüpload of gedeeld met ongeautoriseerde partijen. Ook krijgen beheerders de mogelijkheid om met de cloudgebaseerde security-oplossing van McAfee het downloaden naar of synchroniseren met onbeheerde devices wordt beperkt en zo totale controle krijgen over de gebruikerstoegang naar de Jira Software Cloud en de Confluence Cloud. Dit gebeurt door het forceren van context-specifieke toegangspolicies.

Daarnaast wordt het voor Atlassian-beheerders mogelijk om met MVISION Cloud een complete auditspoor van alle gebruikersactiviteit te creëren en op te slaan. Deze gebruikersactiviteit wordt daarnaast verrijkt met threat intelligence om forensisch onderzoek na incidenten mogelijk te maken. De McAfee-oplossing detecteert onder meer bedreigingen van gecompromitteerde accounts, insider-bedreigingen, misbruik van beperkte toegangsmogelijkheden en infecties met malware.

Verder helpt de cloudoplossing bij het ontdekken en oplossen van misconfiguraties en verschuivende configuratie in Atlassian’s Bitbucket Cloud- en Bamboo-producten.

Ook beveiliging voor DevOps-omgevingen

Naast het leveren van meer directe securitymogelijkheden voor de diverse producten van Atlassian, worden met MVISION Cloud van McAfee ook diverse DevOps-toepassingen beveiligd. Hierdoor zijn bedrijven in staat om snel infrastructuur, workloads en applicaties uit te rollen, terwijl zij beantwoorden aan de diverse best practices voor security en wet- en regelgeving. Deze zogenoemde ‘Shift Left’-integratie helpt om zonder problemen security checks uit te voeren, zonder dat de DevOps-activiteiten en -teams hier last van ondervinden.

