‘Veel bestuurders willen versoepeling mobiele security-protocollen’

Uit onderzoek van MobileIron blijkt dat 74 procent van de bestuurders vraagt om versoepeling van mobiele security-protocollen. Dit ondanks dat zij een populair doelwit van cyberaanvallen zijn.

Hoewel de C-level executives versoepelde maatregelen willen, benadrukt het onderzoek dat de bestuurders zeer kwetsbaar zijn voor eventuele cyberaanvallen. Van de IT-beslissers zegt 78 procent dat C-level bestuurders de grootste kans hebben om het slachtoffer te worden van phishing-aanvallen. Terwijl 72 procent stelt dat de C-suite het vaakst wachtwoorden vergeet of hulp nodig heeft bij het resetten van wachtwoorden.

Zorgwekkend

Van de C-level bestuurders stelt 68 procent dat de beveiliging van IT de persoonlijke privacy in gevaar brengt. Volgens 62 procent beperkt security de gebruiksvriendelijkheid van hun device, terwijl 58 procent van mening is dat IT-security te gecompliceerd is.

Meer dan drie kwart (76 procent) van deze C-level bestuurders geeft aan dat ze vorig jaar hebben gevraagd om bepaalde beveiligingsprotocollen te omzeilen.

“Deze uitkomsten zijn verontrustend omdat al deze uitzonderingsverzoeken door de C-suite de kans op een datalek drastisch verhogen,” zegt SVP Product Management Brian Foster. “Toegang tot bedrijfsdata via een persoonlijk device of app haalt data uit de beschermde omgeving, waardoor kritieke bedrijfsinformatie wordt blootgesteld aan kwaadwillenden die hier misbruik van kunnen maken.”

