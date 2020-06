‘Staatshackers richten pijlen op campagnes Biden en Trump’

De presidentscampagnes van Joe Biden en Donald Trump in Amerika zouden allebei het doelwit zijn van land-gesponsorde hackers, meent een security-onderzoeker van Google. Campagnes van beide kandidaten zouden vanuit verschillende landen worden aangevallen door middel van phishingcampagnes.

Shane Huntley, senior security researcher bij Google, laat weten dat de Google Threat Analysis Group recentelijk gerichte aanvallen op beide campagnes constateert. De aanvallen op de campagne van de huidige president Trump zouden komen uit Iran, terwijl de campagne van presidentskandidaat Biden het doelwit is van hackers uit China. In beide gevallen werd er volgens Google geen toegang tot systemen verkregen. De politie is op de hoogte gesteld van de ontdekte pogingen.

De aanvallen op Trump zijn teruggeleid naar de hackergroep APT35, ook wel bekend als de Newscaster-groep. Hiervan is al langer bekend dat de Iraanse regering bijdraagt aan het bestaan van het team en zijn in het verleden eerder aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten. De groep achter de aanvallen op de campagne van Biden zou het Zirconium-team zijn, dat in het verleden geregeld is gelinkt aan de Chinese regering. De groep hield zich voorheen voornamelijk bezig met het stelen van intellectueel eigendom van bedrijven.

Beide presidentscampagnes zouden door middel van phishingcampagnes worden aangevallen, maar een doorbraak voor de hackers is er in beide gevallen niet geweest. In een reactie aan Reuters laat het team van Biden weten vooraf maatregelen te hebben genomen, aangezien men een dergelijke actie al had verwacht. Google laat tegelijkertijd weten dat als er een vermoeden bestaat dat land-gesponsorde hackers proberen toegang te krijgen tot een account, daar een speciale melding voor bestaat. Eentje die ‘bijna niemand onder normale omstandigheden zal zien’, maar wel benadrukt dat er direct actie moet worden ondernomen.